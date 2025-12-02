El cantautor Luis Pastor actúa hoy

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

REDACCIÓN. El cantautor extremeño Luis Pastor actúa hoy, 2 de diciembre en Cáceres, en el marco de la programación ‘España en libertad, 50 años’, organizada por la Delegación del Gobierno en Extremadura.

El concierto será a las 19.00 horas, en el Auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres, con entrada libre.

Luis Pastor se ha consolidado como una «figura esencial de la música comprometida, uniendo poesía, memoria y sensibilidad social».