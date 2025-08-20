HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Canijo de Jerez. HOY

Canijo de Jerez y Los Estanques se suman al cartel definitivo del festival Extremúsika

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:10

El festival Extremúsika, que se celebrará en el Recinto Hípico de Cáceres del 10 al 12 de octubre, ha cerrado ya su cartel definitivo de artistas con la incorporación de Los Estanques y el Canijo de Jerez, entre otros que se suman al certamen como el joven artista granadino de pop latino Chema Rivas, el acid tekno de la catalana GEA y la electrónica de Juandy Power.

El certamen reunirá a más de 30 artistas en un cartel variado en el que hay ritmos urbanos, mestizaje, rock, flamenco pop y una pizca de electrónica. Cruz Cafuné y Morad encabezan un desfile de nombres para todos los gustos y colores y para todas las generaciones, desde Mago de Oz, Canteca de Macao, Miguel Campello, Raule, Soziedad Alkohólika, Al Safir, Hard GZ, J Abecia, Cyril Kamer, Riot Propaganda, Salistre, Boikot, Huecco, Morochos y muchos más se subirán al escenario a lo largo de los tres días de conciertos.

La representación extremeña tampoco faltará este año en Extremúsika con las actuaciones de Canchalera, Cecilia Zango, Bellotaris Fallecidos, Black Trick y Pavvvvvvlo & Equinox & Tai-son.

La organización del festival recuerda que se puede utilizar el Bono Cultural Joven en la compra de entradas. En el momento de pagar, se tendrá que usar la tarjeta prepago virtual o física del Bono Cultural Joven.

Extremúsika está organizado por Mejor con Música Music Festival AIE, en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación, Fundación Extremeña de la Cultura, Marca Extremadura, la Junta de Extremadura, y el apoyo de varias empresas.

