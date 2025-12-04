HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Cámara de Comercio aprueba un presupuesto de cuatro millones

Redacción

CÁCERES.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

El Pleno de la Cámara de Comercio de Cáceres ha aprobado este miércoles el presupuesto correspondiente al ejercicio 2026, que alcanza un total de 4.002.536,26 euros.

El presidente cameral, Gabriel Álvarez Arroyo, ha destacado que estas cuentas «consolidan la estabilidad económica de la institución y permiten seguir avanzando en su labor de apoyo al tejido empresarial de la provincia».

La institución resalta en una nota de prensa que con este presupuesto de 2026 se refuerza la apuesta de la Cámara de Comercio de Cáceres para «blindar el progreso y la mejora de la competitividad que está experimentando el tejido productivo provincial, a través de la internacionalización, la formación especializada, el emprendimiento, la transformación digital y la innovación, como palancas clave para el progreso socioeconómico del territorio»

Con estas líneas estratégicas, el presidente ha señalado que la Cámara de Comercio «reafirma su papel como agente dinamizador de la economía provincial, acompañando a las empresas en sus retos actuales y futuros».

Por último, Álvarez Arroyo ha subrayado durante la sesión plenaria en la que se han aprobado las cuentas que las empresas son «el mejor activo y escudo social que puede tener Extremadura» y ha defendido que resulta «esencial» seguir trabajando al unísono de la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres para defender su competitividad.

