Cáceres ultima un «proyecto lúdico» para la Plaza Mayor como alternativa a la malograda pista de hielo

A falta de pista de hielo, la Plaza Mayor de Cáceres contará durante esta Navidad con un «proyecto lúdico» en este recinto como alternativa. ... Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ayuntamiento y concejal de Turismo, Ángel Orgaz, durante la rueda de prensa ofrecida tras la celebración de la junta de gobierno.

«El equipo de Gobierno, una vez que ha quedado desierta la licitación de la pista de hielo, que fue la fórmula por la que finalmente optó este Ayuntamiento, en lo que está trabajando es en que la Plaza Mayor de Cáceres siga siendo el corazón de la Navidad, que es lo que se produjo el año pasado», ha señalado. «Ese listón no queremos que se rebaje y lo que pretendemos es mantener este atractivo en nuestra ciudad. Por ello, se lleva trabajando mucho tiempo en una programación que se va a presentar próximamente. Lo que estamos ultimando es una propuesta lúdica para la Plaza Mayor como alternativa a esa instalación que salió a licitación», ha expuesto.

«Lo que estamos intentando -ha proseguido Orgaz- es que esa propuesta lúdica recoja todas las sensibilidades en torno a las actividades en la Plaza Mayor». El concejal no ha querido precisar en qué consistirá exactamente esta iniciativa y si habrá atracciones o no. «Va a ser cuestión de días, como mucho. No es una alternativa que nos hayamos planteado en el momento en el que ha quedado desierta la otra opción, puesto que ya trabajábamos con la idea de que este año hubiera elementos novedosos distintos a los que había el año pasado y, por lo tanto, seguimos trabajando en ellos», ha expuesto sin querer entrar en detalles.

Otros asuntos

Por otro lado, en la rueda de prensa se ha dado a conocer el fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres mediante el cual se desestima el recurso presentado por Adenex (Asociación para la defensa de la naturaleza y los recursos de Extremadura) contra la resolución del alcalde de Cáceres de 15 de noviembre de 2023 sobre la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe. Contra esta resolución, según se indica en la sentencia, cabe recurso de apelación.

En otro orden de asuntos, el portavoz municipal ha dado a conocer que se ha iniciado el expediente para que el autobús urbano siga siendo gratis para los menores de 16 años. Esta medida, ha precisado el portavoz, va incluida en el borrador de los presupuestos de 2025, ahora en negociación, una medida que tiene un coste de 250.000 euros.

En este contexto, Orgaz ha precisado que el resto de bonificaciones, cofinanciadas por el Gobierno central, están pendientes de que Madrid anuncie estas ayudas. «Un año más, en pleno mes de diciembre, seguimos sin conocer cuál es su intención y qué cambios puede adoptar. Esperamos que se pronuncie cuanto antes», ha dicho.

Contrataciones

Por otro lado, el Ayuntamiento ha anunciado varias contrataciones para llevar a cabo obras de adecuación. La más importante, con un presupuesto de 45.000 euros, consiste en el acondicionamiento, mejora y recuperación del trazado del camino de Monte Almeida, de Cuartos del Baño. Los trabajos los realizará la empresa Construcciones Hidráulicas y Viales S. A. «Los vecinos tendrán por fin una salida alternativa que les llevará hasta Aliseda y no quedarán aislados», ha subrayado el portavoz. Se ha contratado, además, la pintura de la pasarela peatonal de la Ronda Norte a la altura de Mejostilla y la la señalización horizontal y vertical de algunas zonas de la ciudad, entre otras intervenciones.