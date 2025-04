Cáceres supera las mil viviendas iniciadas en un año por primera vez desde 2009

Tirso Leal: «La Concejalía de Urbanismo está agilizando las licencias»

«La Concejalía de Urbanismo está agilizando las licencias. Solo en el último año, desde abril de 2024 se han otorgado unas 260 licencias de viviendas de residenciales en bloque», revela Tirso Leal. Es el titular del área urbanística del Ayuntamiento, que, además, puntualiza que a esa cifra «hay que sumar un importante número de viviendas unifamiliares» que no están incluidas en la misma. «Es preciso valorar muy positivamente el trabajo conjunto con la Junta de Extremadura para poner a disposición vivienda de protección oficial a corto plazo. Serán unas 500 viviendas» en la ciudad, avanza. La promoción de 16 pisos nuevos en el Perú, de Gestión Inmobiliaria, apenas tiene ya algunos por colocar. En Nueva Ciudad se promoverán otros 30 de protección oficial, y también se detecta interés por parcelas en autopromoción en la zona de Vistahermosa, tal y como menciona Gemma Núñez, profesional del sector. Un perfil adicional, no obstante, es el de inversores que están haciendo el trasvase desde productos financieros con poca rentabilidad y que prefieren apostar por el ladrillo, señala Núñez. «Básicamente, las nuevas promociones son para ocupación directa por los compradores», opina por contra el presidente del Coapi, Francisco Marroquín. «Aún no hemos llegado a lo que sería lo normal para una provincia como Cáceres –afirma–. Estaríamos entre unas 2.000 y 2.500 viviendas al año», frente a las más de mil iniciadas en 2024.