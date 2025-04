Stop Alquileres Abusivos clama contra la escalada de precios en Cáceres que impide el acceso a la vivienda

La plataforma ciudadana Stop Alquileres Abusivos ha reunido alrededor de personas en el centro de Cáceres esta mañana. Fue un grito unánime y combativo que ... pretende poner la mirada en la escalada de precios que impide el acceso a la vivienda a los cacereños. En un acto convocado a mediodía junto al Quiosco de la Música, en el corazón urbano del Paseo de Cánovas, esta organización plantea de nuevo la declaración de la ciudad como 'zona tensionada'. Ello permitiría, explica, acotar las dificultades que las generaciones más jóvenes tienen en estos momentos para entrar a través del alquiler en un piso. A medida que avanzó la marcha se fueron sumando más personas.

La manifestación ha arrancado con pancartas en las que se reclama el derecho a una vivienda digna y otras en las que aparecía la leyenda 'tu casero te roba, el juez te desahucia, la plataforma te defiende'. Se han visto logos sindicales y entre los asistentes estaban concejales del grupo socialista y de Unidas Podemos, con la secretaria local y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Belén Fernández, o el nuevo secretario general en la provincia, Álvaro Sánchez Cotrina. Las críticas a través de megafonía han sido para el PP, y también para el alcalde Rafael Mateos, que hasta ahora no ha considerado oportuno solicitar esa declaración de la ciudad como zona tensionada.

Ampliar Participantes en la protesta en el centro de Cáceres. J. REY

«Lo planteamos como medida para topar los precios del alquiler, que en Cáceres a niveles de 2025 ya en marzo tenemos datos que están de media en 783 euros para el alquiler de un piso completo y 280 para el alquiler de una habitación», argumenta Aida Donoso, en representación de la plataforma vecinal. Sugiere que la subida es de más de un 23 por ciento en los dos últimos años. «Estamos viendo que las familias, al ser un problema transversal, no llegan a fin de mes. Hay muchísimas quejas de todo tipo, de estudiantes, de familias monoparentales y quejas en general de personas que lo están sufriendo», remarca.

No salen las cuentas

Según los datos que aportó la portavoz, Patricia Naharro Aguilar, en su intervención en el ayuntamiento en el salón de plenos el pasado mes de marzo, «Cáceres está en una situación crítica», con alquileres, reseñó, que superan esos 700 euros de precio medio, que apenas bajan de los 500 y que en ese caso incluyen ofertas como un estudio de menos de menos de 20 metros cuadrados. Todo ello, refrendó ante el alcalde y los concejales aquel día, con un salario medio de apenas 1.160 euros brutos.

«Las cuentas no salen», ha venido proclamando esta plataforma vecinal. Recuerda que Cáceres lidera el crecimiento de precios a nivel nacional lo que impide la entrada en una vivienda en la que poder desarrollar un proyecto de vida. Piden al alcalde, Rafael Mateos, la declaración de Cáceres como 'zona tensionada' y este sábado se puso de manifiesto al exigir el cumplimiento de la Ley de Vivienda estatal. Todo ello se relaciona con una burbuja inmobiliaria, aseguran, a la que tampoco es ajena la provincia con un aumento de precios del 27 por ciento, han detallado.

«Cáceres es una de las zonas más tensionadas. Lo reconoce todo el mundo menos los políticos, que como siempre llegan tarde», critica la plataforma. Otra de las quejas es que se invierte más del 60 por ciento del sueldo en el pago del alquiler cuando distintos organismos entre los que citan la ONU o el Banco de España recomiendan un máximo del 30 por ciento. Stop Alquileres Abusivos denuncia que ello lleva a familias a tener que pasar con apenas 500 euros el resto del mes una vez que ajustan cuentas con el pago al casero.

«No tiene ningún sentido que no se quiera declarar zona tensionada. Nos gustaría que por lo menos nos escucharan», destaca Aida Donoso. Stop Alquileres Abusivos ha encontrado respuesta en el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cáceres, que defiende otra tesis. Francisco Marroquín cree que la actual Ley de Vivienda actúa contra el mercado, con una desprotección a los propietarios de inmuebles que quedan desprotegidos y prefieren no dar salida a las viviendas que podrían estar disponibles en otras condiciones.

«Desde la Mejostilla hasta la estación, Mateos responsable de la especulación», se escuchó este sábado en una crítica a la gestión municipal. También proclamaron: «Pisos para vivir y no para hacer el Airbnb». «¿Por qué manda el mercado si nadie lo ha votado?», se cuestiona la plataforma.

Pero frente a la posición de Stop Alquileres Abusivos, tanto el primer edil como su equipo de Gobierno han mostrado una posición contraria a la declaración de Cáceres como zona tensionada. Sería contraproducente, opinan. El ejemplo que mencionan como más pernicioso es el de Barcelona, donde se ha producido el efecto contrario. «Somos conscientes del problema. Pero no es un problema de Cáceres, es un problema nacional. La Ley de Vivienda está haciendo daño», ha replicado ya Mateos. En la manifestación de este sábado estuvieron miembros del grupo municipal socialista y de UP, que también han pedido que el Ayuntamiento inste a la Junta a esa declaración de Cáceres como zona tensionada. Sin embargo, hasta ahora no lo han conseguido.

«Más de 40 ciudades a nivel estatal están pidiendo una vivienda digna, precios justos», recuerdan los convocantes de la protesta.