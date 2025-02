Cáceres recupera la 'feria chica' de San Miguel con barras en la calle y actividades familiares

Viernes, 23 de septiembre 2022, 07:16 Comenta Compartir

Cáceres despide el mes de septiembre con carácter festivo. La ciudad rescata la 'feria chica' de San Miguel del 29 al 2 de octubre con una programación que se articula sobre dos grandes ejes: las propuestas lanzadas por el Ayuntamiento, dirigidas principalmente a un público familiar, y la feria de día de la hostelería. Los bares podrán sacar barras a la calle (solo para apoyar bebidas y comidas, sin cañeros) del 30 de septiembre al 2 de octubre.

La agenda diseñada directamente por el Ayuntamiento incluye un mercadillo de artesanía en Cánovas, un concierto de la Banda Municipal en la Plaza Mayor y una jornada con atracciones infantiles gratuitas para niños con edades comprendidas entre los tres y los 16 años.

En el Paseo de Cánovas se instalarán, en concreto, 12 puestos. Abrirán a las 16.00 horas el 29 de septiembre y echarán el cierre el 2 de octubre. Este mismo paseo ha sido el lugar elegido por la concejalía de Festejos para instalar un parque de atracciones efímero (incluirá bolas saltarinas, hinchables, pista multijuego...) el 1 de octubre, sábado. Todas las atracciones serán gratuitas. «Por tanto, habrá que guardar cola y respetar los turnos», señala el Consistorio. Habrá una hora sin música para las personas con sensibilidad auditiva (de 18.00 a 19.00 horas).

Por otro lado, la feria de día tendrá lugar a partir del viernes, día 30, en horario de 13.00 a 22.00 horas. «Solo se podrá celebrar en aquellas vías peatonales o semi peatonales que por sus características lo permitan», según precisa el Consistorio. En estas vías se tendrá que dejar libre la zona de rodadura y acera, lo que supone que cada establecimiento solo podrá utilizar su espacio de terraza. Los titulares de los establecimientos deberán elegir entre sacar barras o sacar las terrazas. El Ayuntamiento no permitirá ambas cosas.

Las charangas y la siesta

Si se programan conciertos de pequeño formato o la actuación de charangas, deberán realizarse fuera de los horarios comprendidos entre las 15.00 y las 17.00 horas para respetar el descanso de los vecinos. Las charangas, en concreto, tendrán que ser itinerantes para evitar posibles molestias por ruidos.

No está autorizada la colocación de pantallas de televisión en las zonas donde se celebre la feria de día. La decoración no podrá suponer un obstáculo para la libre circulación peatonal y rodada. Y el Ayuntamiento aconseja que se use un único hilo para la música de ambiente.

