Cáceres tendrá fiestas de San Miguel, pero sin casetas ni cacharritos en el ferial

La feria de San Miguel regresó a Cáceres el año pasado después de más de tres décadas. El recinto ferial volvió a lucir en ... todo su esplendor en septiembre, justo cuando empezaba a quedar atrás lo peor de la pandemia. Los cacereños se habían quedado en mayo sin su tradicional feria de San Fernando y el Ayuntamiento se empeñó en compensar esa ausencia para que la capital no se quedase sin una cita que suele ser muy esperada. Era «una oportunidad excepcional para continuar incentivando la economía local y, sobre todo, y en este caso para apoyar al sector de los feriantes», destacaba el alcalde Luis Salaya en la presentación de una convocatoria histórica. No se celebraba San Miguel desde los años 80. En 2022. sin embargo, no habrá una feria tradicional.

Tanto el Ayuntamiento como los empresarios del sector descartan celebrar San Miguel con casetas y atracciones en el ferial. Hay otra iniciativa sobre la mesa y ya se trabaja sobre la misma. Se trasladará la feria al centro y habrá cacharritos, propuestas gastronómicas y un programa de actividades que aún está por definir. Será otro San Miguel, una especie de 'feria de día' reforzada con la que se quiere mantener viva al menos la celebración. «Es una pena, pero es lo que hay. Esperemos que en el centro funcione», responde lacónico Antonio García Camisón. Es un conocido promotor que ha puesto en marcha iniciativas como la pista de patinaje en la Plaza Mayor y recorre con su empresa las ferias de toda España. Fue una de las voces que al término de San Miguel en 2021 defendía que Cáceres tiene capacidad para organizar dos ferias, la de mayo y la de septiembre. La ocupación en San Miguel estuvo al 70 por ciento, según los cálculos que hizo la Plataforma de Feriantes de Extremadura. Algunos empresarios llegaron a señalar que las cifras habían sido incluso superiores a las de San Fernando de ediciones anteriores. «Si se celebra en 2022, volveremos a Cáceres, en mayo y en septiembre», aseguraba Fede Sansegundo, un feriante que vino desde Badajoz para montar su puesto de crepes. Con ese escenario se podría plantear que no hay dudas sobre un éxito de San Miguel en el ferial el próximo mes. Sin embargo, no está tan tan claro. Lo asumen los propios industriales. «No podemos decir que sea una decisión política y echar la culpa al Ayuntamiento, porque nosotros mismos tampoco hemos insistido en que se haga la feria», destaca Rosa Morgado, profesional del sector y que había venido ejerciendo como portavoz del colectivo. Admite que la feria de San Miguel «salió muy bien el año pasado» pero el problema que surge este año es que, una vez recuperada la normalidad tras la covid, «los pueblos han vuelto a organizar sus fiestas y está el calendario cubierto, porque además Cáceres coincide con Zafra y Zaragoza», añade. El área de Festejos municipal ya trabaja en el programa de una feria alternativa, en el centro, con nuevas iniciativas que puedan atraer a mayores y pequeños. También se verían muy favorecidos los negocios de hostelería, que reforzarán la demanda durante varios días a finales de septiembre. El año pasado la feria fue del 23 de septiembre al 3 de octubre. El Consistorio quiso compensar con varios días más un inicio poco afortunado, marcado por las pérdidas que provocó la lluvia. Los feriantes lo agradecieron. Por el momento, el equipo de Gobierno local «está valorando la realización de iniciativas en el mes de septiembre en el entorno de San Miguel», se limita a informar el Ejecutivo que preside Luis Salaya, a consultas de HOY. Sí confirma que habrá celebración, aunque «concentrando actividades en la propia ciudad». Las fuentes consultadas apuntan al Paseo de Cánovas, donde habría ofertas gastronómicas, propuestas lúdicas y atracciones para los niños. No se descarta incluso cortar el tráfico al menos un día, aunque ese detalle está por definir. Más que de una feria propiamente dicha, en el Ayuntamiento aluden a un complemento. Los «eventos serían complementarios a la feria central de la ciudad en el mes de mayo», inciden. No se amplía la información porque se mantienen abiertas varias posibilidades. De hecho, la idea es contar con el visto bueno de los empresarios con la idea de organizar una celebración que haga posible conciliar los intereses de todos. Esos detalles «serán comunicados a principios del mes de septiembre por la concejala de Festejos», Fernanda Valdés, según el Consistorio. El año pasado la programación incluía fuegos artificiales, conciertos, un festival de música y talleres en los barrios. Los primeros aspectos se dieron a conocer oficialmente el 9 de julio. Rosa Morgado: «El sector se ha recuperado, pero hemos tenido que subir los precios» Rosa Morgado, que ha venido ejerciendo como representante del sector de los feriantes, agradece el esfuerzo que hizo el Ayuntamiento de Cáceres el año pasado al abrir la puerta a la feria de San Miguel «y con ella muchas más» en Extremadura. «Cáceres fue el primero que dijo que haría feria y eso llevó a muchos ayuntamientos a quitarse el miedo de encima. Con precauciones y organización, pero ese mensaje sirvió para que las ferias volviesen». Explica Morgado que en estos meses de regreso a la normalidad tras la pandemia «el sector se ha recuperado mucho» aunque paradójicamente ahora se enfrenta a una nueva crisis que es general pero que le toca de lleno. «Se ha disparado el precio de la luz, de la gasolina, los contenedores tardan en llegar de China... Hemos tenido que subir los precios», revela. En su caso cuenta con un salón de juegos de tiro que lleva por las ferias. El precio de la ficha ha pasado de uno o dos euros a tres en la actualidad. Calcula que el incremento de costes que han tenido es del 40 por ciento. Pone un ejemplo: «El gasto de luz ha sido de 500 euros en algunas ferias, algo impensable antes».

