Cáceres ratifica que El Redoble sea el himno oficial de la ciudad

El pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó este jueves de manera definitiva la propuesta para declarar la jota El Redoble como himno oficial de ... la ciudad, lo cual salió adelante con los votos de PP, PSOE y Vox, y la abstención de Unidas Podemos.

La iniciativa se impulsó en la anterior legislatura a través de una moción del alcalde Luis Salaya y el pasado mes de abril se aprobó por unanimidad la apertura del expediente, pero en su aprobación definitiva se ha descolgado la formación morada, que se ha abstenido en la votación, según recoge Europa Press.

Ahora se inscribirá de forma oficial en el registro de símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de Extremadura dependiente de la Dirección General de Administración Local y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su general conocimiento.

Al acuerdo se ha presentado una enmienda por parte del equipo de Gobierno para autorizar la utilización de El Redoble por parte de entidades públicas, privadas y particulares, siempre que «no haya modificaciones o alteraciones de la obra que supongan un perjuicio a sus intereses o menoscabo a su reputación».

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, defendió El Redoble «como un símbolo de unión intergeneracional» para que los jóvenes conozcan las raíces de la ciudad. Suárez explicó que se ha aprobado, tal y como se decidió en comisión hace varios meses, la versión más popular de la canción, tras el informe de la catedrática de la UEx Pilar Barrios que acredita el texto adoptado. Suárez ha pedido a Unidas Podemos que se uniera al sí porque El Redoble será «el himno de todos».

Sin embargo, la portavoz de Unidas Podemos, Consuelo López, alegó «dudas legales» sobre si habrá que pagar derechos de explotación como pasó con el himno de España que también es anónimo»

Medalla al Orfeón

En la sesión plenaria de este jueves también se aprobó conceder al Orfeón Cacereño la Medalla de la Ciudad por sus 120 años de historia, que le será entregada en un acto oficial en noviembre, en una fecha próxima al aniversario de la declaración de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad.

La propuesta ha sido aprobada también por PP, PSOE y Vox y con la abstención de Unidas Podemos al no estar de acuerdo con la metodología en los reconocimientos y distinciones que se otorgan desde el Consistorio.

El Orfeón Cacereño nació en el año 1903 y debutó el 13 de diciembre en el Teatro Principal, ubicado en la calle Peñas, lo que supuso un gran revulsivo que impulsó a la ciudad de Cáceres desde una perspectiva cultural. Dicha coral arranca con fuerza en 1964, figurando como primer director del grupo el maestro Francisco Cebrián Ruiz.

Por otra parte, en el pleno se ha rechazado con los 13 votos de PP y Vox la moción presentada por el PSOE para impulsar ayudas para la rehabilitación residencial como elemento de regeneración urbana y de lucha contra la vulnerabilidad energética.

El concejal socialista Alberto Serna defendió el texto de la moción, que fue apoyada por Unidas Podemos, pero que no logró los votos suficientes para salir adelante. El concejal de Unidas Podemos Álvaro Jaén ha acusado al «Comando España» de no pensar en los más desfavorecidos y el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, le ha pedido respeto y que no se dirija a ellos en esos términos.