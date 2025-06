Cáceres llevará al Supremo un conflicto por las oposiciones a auxiliar administrativo del Ayuntamiento

Eran 14 plazas de auxiliar de administración general y la cifra de aspirantes rondó los 700. El contencioso presentado por una particular que aspiraba ... a una de las plazas ha judicializado el asunto. El Ayuntamiento de Cáceres va a llegar hasta el Tribunal Supremo.

El portavoz municipal, Ángel Orgaz, ha anunciado este viernes que el gabinete jurídico municipal presentará un recurso de casación ante la sentencia del pasado 12 de junio que estima de forma parcial el recurso de apelación que presentó la mujer contra otra resolución anterior dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres. Está relacionada con ese proceso selectivo convocado por el Consistorio para la cobertura en propiedad de esas 14 plazas de auxiliar. «Se ha estimado parcialmente el recurso contra la anterior sentencia, del 6 de febrero, relativa a la desestimación del recurso de alzada contra el acuerdo del tribunal calificador», detalla Orgaz.

Desestimación

El fallo anula esa desestimación del recurso de alzada, retrotrae el proceso para que se aporten los méritos que la particular expone y no impone costas. «El Ayuntamiento va a recurrir buscando la casación en el Tribunal Supremo, pues lo que entendemos es que esto va a llevar a una situación de inseguridad política. Son méritos alegados pero no justificados en el momento de la presentación», concluye Orgaz sobre este asunto.