Cáceres impulsa una oficina para fortalecer el turismo de congresos

El Ayuntamiento de Cáceres, el Clúster de Turismo de Extremadura y representantes del sector turístico de la ciudad están avanzado en el impulso de la Convention Bureau de Cáceres.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, durante un encuentro celebrado el martes en el Edificio Embarcadero, destacó que esta oficina será «herramienta clave para reforzar la estrategia municipal de promoción del turismo de congresos y eventos profesionales».

Orgaz dijo que este avance «se produce tras la financiación que, por primera vez en la historia, el Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado para el Clúster de Turismo de Extremadura», una colaboración que permitirá dinamizar la Convention Bureau y potenciar de forma más eficaz la captación de congresos, encuentros y jornadas en la ciudad.

Orgaz recordó que «el turismo de congresos aporta alto valor añadido, mejora todas las métricas del sector y contribuye a seguir posicionando Cáceres como destino de referencia».