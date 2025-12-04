Cáceres conmemora el Día de las Personas con Discapacidad

Redacción CÁCERES. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres celebró ayer un acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizado junto con el Consejo Sectorial de Personas con Discapacidad. Se leyó un manifiesto elaborado por las entidades que el Consejo Sectorial designó, como son Aeemca, Aemdi, Emex y Aspace, y se visionaron 10 vídeos que han sido grabados desde el Proyecto Divulgativo ‘Con toda Capacidad’ por las asociaciones Síndrome de Down, Asociación de Esclerosis Múltiples de Extremadura, Aspace, Asociación de Fibromialgia de Extremadura, Novaforma, Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad, Alcer, Cocemfe y Aspainca.

Por su parte, el alcalde de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, reafirmó el «compromiso firme» de la institución provincial con las personas con discapacidad y con las asociaciones del tercer sector, para lo cual incrementó en un millón de euros el presupuesto destinado a esta materia, hasta alcanzar los 3,5 millones en 2026.

300 contrataciones al año

Morales matizó que ese apoyo «no se basa solo en acciones puntuales, sino en un modelo estructural que prioriza los derechos humanos, la accesibilidad universal y el desarrollo de entornos rurales más inclusivos», según reafirmó Morales.

En concreto, el empleo inclusivo contará con más de dos millones de euros y 300 contrataciones anuales, para el que la Diputación de Cáceres mantiene «una de las líneas más potentes de apoyo al empleo inclusivo en el ámbito rural», según resaltó el presidente a través del Plan Integral de Empleo, con el que cada año se destinan más de dos millones de euros para la contratación de más de 300 personas con discapacidad en todos los municipios de la provincia.