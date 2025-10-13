Cristina Núñez Cáceres Lunes, 13 de octubre 2025, 07:38 Comenta Compartir

En todas y cada una de las entrevistas que Pilar Boyero (Cáceres, 1974) ha concedido a este diario ha mencionado a Juan Solano, el autor cacereño de grandes clásicos de la copla. La prolífica vida artística de Boyero ha ido ligada desde siempre al maestro Solano, desde su primer concierto siendo solo una adolescente. La cantante, que ha desarrollado una carrera musical con muchas 'patas' (discos de estudios, conferencias, actividades de memoria con mayores, colaboradora radiofónica) publica en los próximos días un nuevo disco, 'Solano a la orilla de mi boca'. Se trata del noveno de su carrera, revisita la obra del maestro con arreglos orquestales. El trabajo se presentará en una gira de presentación en Extremadura y el resto de España.

–Su nuevo disco se llama 'Solano, a la orilla de mi boca'.

–Sí, es por la canción de 'El clavel' que popularizó Rocío Jurado, que compusieron el poeta Rafael de León y Solano para ella. 'El clavel' ha sido para mí muy significativo. Me senté con mi amigo Manuel Francisco Reina que sabe tanto de copla y al final ese fue el título que más nos convenció. Es un disco que viene a coronar una etapa en la que he trabajado mucho con la figura de Solano.

–¿Hay colaboraciones con otros artistas?

–Sí, con Carmen París hago el rojo clavel, 'El soneto de mi amigo' lo hago con Clara Montes, 'A tu vera' con Enrique Heredia 'El Negri' y han quedado colaboraciones muy muy bonitas y una producción maravillosa. Son once temas, prácticamente los más señeros, me senté con el maestro Clavero, que es el hijo del maestro Quiroga y me dijo: Pilar, yo creo que tiene que estar 'Cinco farolas', 'Aquella tarde', 'El poema de tu soledad'...es un repertorio muy bonito, exquisito.

–La industria del disco está dislocada.

–Exactamente. Las discográficas no tienen nada que ver con lo que pasaba hace años, pero ahora se pone en valor la música en directo en los programas de televisión, es un momento bueno para hacer una promoción con música de raíz como es esta. Ahora se busca hacer una promoción decente, que se hable de ti, para luego poder cerrar conciertos.

«Aprendo muchísimo en México y Cuba, me impregno de su música»

«Este trabajo se lo tengo que agradecer también a la memoria de Vara, él me apoyó mucho»

–Ha puesto no un pie, sino ya todo su cuerpo en Latinoamérica, donde siempre vuelve.

–He tenido la suerte de que este formato que he hecho con la Orquesta de Extremadura me abriera las puertas de Cuba y de México, para mí ha sido algo muy interesante. Tengo que decir que de alguna forma este disco lo apoyó el gran Guillermo Fernández Vara, él fue una persona que cuando llegó a gobernar me llamó y me dijo que quería que quería estuviera en el teatro romano de Mérida con la orquesta de Extremadura, lo que marcó mi trayectoria posterior. Conmigo él siempre fue muy generoso.

–¿Cómo es su experiencia allí?

–El próximo noviembre nos vamos, porque tengo una gira en México, en Monterrey, en Cancún, en Mérida, y estaremos prácticamente todo el mes de noviembre. Me acompañan Lázaro Zaldívar y Cristian Luis Figueredo, trompetista y pianista cubanos. He tenido un verano con mucho trabajo en Extremadura y fuera de ella. Paso mucho tiempo en Cuba, tengo unos conciertos con el ballet de Litz Alfonso. Estoy haciendo un videoclip con este ballet y el Septeto Santiaguero, voy y vengo continuamente, he hecho también un documental que se va a emitir próximamente. A Cuba estoy yendo cada dos meses y a México por lo menos tres o cuatro veces al año y queremos seguir abriendo ese mercado que es muy interesante. Y aquí estoy con los dos ciclos de las dos Diputaciones con las residencias de ancianos.

–La música es siempre de ida y vuelta, supongo que su presencia en esos países también la está impregnando.

–Sí, sí, muchísimo. Estoy grabando en México unas cositas con mariachis mexicanos que lo estoy haciendo también con Enrique Heredia 'El Negri'. En Cuba estoy haciendo cosas que tienen mucho sabor cubano, acabo de grabar Siboney con un cuarteto de voces de Santiago de Cuba, un bolero con Amara Portuondo que también va a salir en breve...tengo muchas cositas bonitas ahí que van a salir poco a poco. Estoy aprendiendo muchísimo.

–Entonces vive un momento profesional dulce.

–Estoy pasando por un momento profesional muy bonito. Acabo de estar en la presentación del documental de Ochaita, donde tengo un papel muy bonito, con el Septeto Santiaguero un disco que no es una colaboración, es un disco hecho por los dos, ellos tienen dos Grammy y ocho nominaciones. Ha sido una experiencia preciosa grabar en un momento en el que a mí me ha venido muy bien. El año 2026 va a venir cargado de muchas cosas bonitas.

–Usted es la persona que más ha reivindicado el nombre del maestro Solano, pero en Cáceres sigue un poco en la sombra. Falta su estatua...

–Falta mucho, pero yo estoy contenta porque después de esa exposición de Miguel de Molina sobre su confinamiento en Cáceres, que fue un éxito rotundo, que yo llevaba años intentando traer a Cáceres y que el presidente de la Diputación y que él lo vio clarísimo, a partir de ahí hemos empezado a hablar de muchas cosas de Solano. Creo que este año va a ser también muy importante porque voy a contar con ese apoyo institucional. Yo llevo años diciendo que el maestro Solano es cacereño, que no se le puede minimizar, ha marcado la transición de la historia de la copla, fue vital en el triunfo de artistas como Sara Montiel o Rocío Jurado...hay que hacer justicia con este cacereño universal heredero de Manuel de Falla. Lo tenemos silenciado porque él se fue muy joven a estudiar a Sevilla, pero Cáceres debería estar más comprometida con la figura de Solano.

–Su casa está vacía.

–Está en la calle Soledad, no es de la familia. Yo muchas veces he lanzado que ahí debería haber un museo del maestro Solano. Sería un reclamo muy bonito.