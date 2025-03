Cáceres da la bienvenida con fiestas a sus miles de universitarios

Después de adentrarse en la marabunta de universitarios uniformados con camisetas de sus respectivas carreras, caras pintadas y copa en mano que durante toda la ... semana acoge el Recinto Ferial no es difícil que a uno se le venga a la cabeza aquello de: «¡Juventud, divino tesoro!». Es muy posible que el poeta Rubén Darío no tuviera en su mente al escribir ese verso estampas de juerga y alboroto como las que se están dando esta semana en Cáceres en el arranque del curso universitario, pero sin duda la alegría y el vitalismo de esa edad están ahí. Y da un poco de envidia verles pasarlo bien. Es lo que les toca.

Antes de abrir los libros y tomar apuntes los miles universitarios que van a cursar sus estudios en el campus cacereños (unos 7.000, 1.700 de ellos nuevos) beben, bailan, amplían su círculo social y rompen el hielo a modo de rito iniciático para el curso vaya bien.

El grupo Zrrcus ha organizado un festival de seis días con sus respectivas noches que arrancó el lunes y culmina el sábado y con la que esperan reunir en total a más de 15.000 personas. Djs, barras, foodtrucks, set de tatuajes y máquinas de juegos, además de un escenario de 70 metros integran el Week Student Fest, una propuesta que 'recluye' a los universitarios lejos de la ciudad y que se celebra por segundo año consecutivo.

Pocas escenas de novatadas, pringue y bailecitos bochornosos se han visto este año en el centro de la ciudad, todo parece desarrollarse en el Ferial, a varios kilómetros. ¿Se han extinguido las novatadas? En teoría están prohibidas, aunque quedan algún resto. «Sigue habiendo, dependiendo de la carrera, pero ahora son simplemente juegos, no se hacen putadas, todo es más agradable, más tranquilo», explica Alba Montes, que procede Pueblonuevo de Miramonte, al lado de Navalmoral. Ella estudia segundo de Educación Primaria. «Aquí se está muy bien», declaraba en mitad del 'chunda-chunda' que llegaba desde el escenario, donde un dj mandaba desde los platos. «Sirve para integrar a los novatos, para que no se sientan solos, que vayan entrando en la vida universitaria». De lunes a jueves para entrar a este recinto había que sacar una entrada, cuyo precio variaba en función de los días, según explicaban el miércoles por la noche los chicos entregados a la fiesta. «Aquí están todas carreras, nos juntamos todos con todos», contaba Alba. Al pedir una foto llega todo el grupo, con camisetas azules pintarrajeadas.

De Cádiz, veterano y estudiante de Veterinaria es Manuel Pizarro. «El año pasado vine un poco rebotado, estoy a 400 kilómetros de mi casa, pero la verdad es que estoy disfrutando, Extremadura es una comunidad muy bonita para estudiar aquí, y Cáceres es precioso y con muchas actividades y la Universidad está muy bien, estoy aprendiendo muchas cosas y hoy pasándolo bien».

No lejos de allí hay un grupo de estudiantes de Enfermería, un mix de Don Benito, Piornal y Sevilla. «Mi idea inicial era estudiar en mi ciudad, pero me llamaron antes de Extremadura y estoy muy contento», cuenta el andaluz. «Dos meses después me dijeron que en Sevilla tenía plaza, pero ya me quedé aquí y muy bien, muy contento».

Más actividades

Estaba previsto que la noche grande de los universitarios fuera la de ayer jueves, cuando este recinto abría sus puertas a partir de las diez de la noche hasta por la mañana. Las actividades continúan. Hoy viernes se celebra el festival de música electrónica Fidelio Open Air. Cuenta con un cartel con seis artistas internacionales: Bárbara Lago, Obscure Shape, Pawlowski, Pushmann y Skryuption. Su horario se extiende de 17 horas a 7 de la mañana.

El sábado, con entrada gratuita se celebra 'Pasión por los 80', un festival en donde se homenajea a la música de hace cuatro décadas y en el que Coke Bermejo hará de maestro de ceremonias. Es necesario conseguir o descargar una invitación para acceder al recinto de conciertos.

Actuarán los grupos de versiones Hombres Je, Manolo, el burro y compañía, Comando Belushi y los Casettes. La cita es de 22 horas a 7 de la mañana y está abierta a todo el mundo, tal y como señalan los responsables de la empresa Zrrcus. Habrá autobuses nocturnos desde el Ferial al centro y viceversa para llegar, y sobre todo irse sin arriesgarse a coger el coche.