Cáceres acogerá a partir de septiembre la grabación de un concurso drag

Las grabaciones de la tercera temporada del concurso 'Regias del Drag España' se llevarán a cabo en Cáceres y Casar de Cáceres ... a partir de finales de septiembre. El proyecto, presentado por la drag extremeña Nina Vagina, contará con la colaboración de varias instituciones públicas de la región.

La Diputación de Cáceres será el patrocinador principal de esta edición. Por su parte, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres participarán mediante la cesión de espacios para el rodaje. Estas colaboraciones permitirán que la producción se desarrolle en diversos escenarios emblemáticos de la ciudad y su entorno, aportando logística y localizaciones para la grabación de los diferentes episodios.

El programa se rodará en Cáceres y Casar de Cáceres. Ambas localidades serán escenario de las pruebas y secuencias del concurso y se convertirán en los puntos principales de la producción durante varias semanas.

La creadora y presentadora del formato es la drag Nina Vagina, quien ha señalado que la tercera temporada incorporará cambios respecto a las anteriores, entre ellos la inclusión de miniretos, minipremios y un jurado renovado. Este último contará con la participación de figuras vinculadas al proyecto desde sus inicios, además de invitados especiales y miembros rotativos. Según la organización, el nivel artístico de las nuevas participantes es elevado y se prevé que las pruebas de esta edición tengan un enfoque más variado y competitivo.

'Regias del Drag España' comenzó como una iniciativa de pequeña escala y ha ido aumentando su alcance con el paso de las temporadas. Se emite a través de Youtube y sigue situando a Extremadura como sede estable para su producción. La presentadora del programa ha destacado que la continuidad del proyecto en la región pretende subrayar que propuestas de este tipo pueden desarrollarse en distintos puntos del territorio nacional, no solo en grandes ciudades.

Colectivo LGTBIQ+

Además de su carácter de entretenimiento, el formato ha sido identificado por sus responsables como un espacio para la promoción de la disciplina drag y la representación del colectivo LGTBIQ+. En esta línea, la presentadora ha señalado que la iniciativa busca que se reconozca el drag como una forma de arte y una actividad profesional.

Nina Vagina ha reiterado su intención de mantener la producción en Extremadura en futuras ediciones. Según sus declaraciones, esta decisión responde al objetivo de que la región forme parte de las narrativas culturales vinculadas al arte drag en España.

La dirección del programa considera que el proyecto seguirá evolucionando y manteniendo su presencia en el panorama audiovisual nacional. Se prevé que la tercera temporada sirva como consolidación de la trayectoria iniciada en ediciones anteriores.

Nina Vagina es una artista drag española, reconocida por su faceta de presentadora, productora y creadora de contenido. Nació el 30 de septiembre de 1989 en Toledo y reside en Cáceres.

Su nombre drag tiene dos referentes: 'Nina' proviene del apodo de una amiga cercana, mientras que el término 'Vagina' tiene origen en su primera «madre drag», la actriz y activista Laura Corbacho, también conocida como Jeneva Gina.

Es presidenta de la Asociación LGTBIQ+ Cuidadoqueteveo, que trabaja en la sensibilización y visibilización del colectivo a través del arte. Además, impulsa proyectos como Regias Virtual y la Guía Rosa Cáceres.