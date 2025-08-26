HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen promocional de 'Regias del Drag España'. HOY

Cáceres acogerá a partir de septiembre la grabación de un concurso drag

La Diputación patrocina el programa y la Junta y el Ayuntamiento ceden los espacios para el rodaje, que también irá a Casar de Cáceres

C. M.

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 19:22

Las grabaciones de la tercera temporada del concurso 'Regias del Drag España' se llevarán a cabo en Cáceres y Casar de Cáceres ... a partir de finales de septiembre. El proyecto, presentado por la drag extremeña Nina Vagina, contará con la colaboración de varias instituciones públicas de la región.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidentada una niña de 7 años tras perder el control de un patinete en Badajoz
  2. 2 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  9. 9 Los desvíos en la autovía A-5 en Badajoz se mantienen hasta el 5 de septiembre
  10. 10 Un afortunado gana casi dos millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cáceres acogerá a partir de septiembre la grabación de un concurso drag

Cáceres acogerá a partir de septiembre la grabación de un concurso drag