Cáceres 2031 reúne en el Ateneo a jóvenes creadores y agentes culturales

CÁCERES.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

El Consorcio Cáceres 2031, en colaboración con la Fundación Contemporánea, celebra este viernes y sábado en el Ateneo el encuentro ‘Periscopio Cáceres Cultura Participativa’, que reúne a jóvenes creadores y agentes culturales de talla internacional. El objetivo principal de este encuentro es fomentar la participación activa de jóvenes creadores y agentes culturales en un espacio de diálogo intergeneracional para intercambiar ideas, cocrear iniciativas y reforzar la implicación ciudadana en la hoja de ruta cultural de la candidatura.

Talleres prácticos

Durante los dos días de ‘Periscopio Cáceres’ se desarrollarán talleres prácticos, entre ellos uno de pitch para proyectos culturales, otro de diseño de experiencias culturales y un tercero sobre oportunidades de financiación a nivel europeo mediante el programa Europa Creativa.

Asimismo, habrá dinámicas formativas y colaborativas que culminarán en sesiones colectivas para imaginar la ‘Ciudad Cultural Cáceres 2031’ con referentes europeos e internacionales como Antonio Lopes (director de Tremor Festival), Simon Sharkey (director de The Necessary Space) y Pamela Calsow (gestora cultural de la Corporación Amigos de Panguipulli), entre otros.

Uno de los momentos destacados será una inmersión urbana por Cáceres, con recorridos por espacios comunitarios y culturales de la ciudad, que permitirán a los participantes observar su entorno con una mirada nueva y aportar desde esa experiencia al debate final sobre la visión cultural.

Además, se celebrará un ‘showcase’ con diez proyectos emergentes seleccionados, lo que representa una oportunidad para que iniciativas culturales de base local presenten sus ideas y se integren en la red de trabajo de la candidatura.

El cierre de hoy servirá para reflexionar sobre los aprendizajes de las dos jornadas, integrar las propuestas surgidas y definir compromisos colectivos para el futuro cultural de la ciudad.

