Cáceres 2031 afronta entre diciembre y febrero sus dos grandes fechas clave

La candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura en 2031 lleva solo unos meses trabajando intensamente en la ciudad, pero ya afronta sus ... dos grandes fechas claves. Antes del 28 de diciembre, tal y como anunció el Ministerio de Cultura, los responsables de Cáceres 2031 tienen que presentar el 'bid book', o, lo que es lo mismo, el documento que incluye las claves sobre las que se está trabajando para el logro de la capitalidad.

Desde la oficina de la capitalidad no pueden dar aún la fecha en la que se presentarán ante el Ministerio de Cultura con este documento que, tal y como ha podido saber este periódico, tiene que ser breve, de sesenta folios máximo, que contienen la estrategia a largo plazo –después de 2031–: dimensión europea, programación cultural y artística, capacidad para alcanzar los objetivos, trabajo de proximidad y gestión. Aunque la cita de este mes se trata de un mero trámite sin demasiadas campanillas, en 2010, cuando Cáceres quería ser candidata a capital de la cultura en 2016, no faltaron en la sede madrileña del Ministerio de Cultura los representantes políticos e incluso algunos miembros del ámbito cultural de la ciudad.

Esa es la primera fecha en rojo. La segunda llegará entre finales de enero y principios de febrero, que es cuando se producirá la evaluación por parte de doce expertos independientes. Esta cifra la maneja la candidatura de Granada. A esta prueba tendrán que presentarse las once ciudades que quieren convertirse en la ciudad más importante de europa a nivel cultural junto a otra ciudad de Malta. Además de Granada y Cáceres se presentan Jerez de la Frontera, Las Palmas, Burgos, Toledo, Oviedo, Toledo, Palma de Mallorca, León, Vitoria y el pequeño pueblo valenciano de Potries.

No han transcendido demasiados datos, pero, si nos basamos en lo que sucedió en 2010 con Cáceres se lleva a cabo una presentación en inglés con las líneas principales del proyecto. Hay candidaturas que presentan vídeos u otros formatos. Hace 15 años se llevó a cabo en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Según la información de la que dispone Granada esta prueba dura, en total, media hora.

Tras la presentación se dará a conocer, en varias semanas, los resultados, la criba. No hay un número fijo, pueden ser varios. Hace 15 años fueron cinco ciudades las que pasaron la criba. Fueron Burgos, Córdoba, San Sebastián, las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza. No hay un número fijo, sin que 'pasan' las que lleven un mejor proyecto, o el que más guste. Cáceres se quedó fuera, lo que se consideró un gran batacazo, ya que se iba con los ánimos por todo lo alto y el aplauso que le brindó el jurado (que quizás lo hiciera con todas las candidaturas) le insufló fuerza. El ganador final se supo en el año 2012, por lo cual las cinco preseleccionadas aprovecharon durante 24 meses el influjo positivo de estar en la carrera.

Las ciudades que reciban ese pase de oro tendrán que preparar otra prueba muy especial. El jurado hará entre los meses de junio y septiembre una visita a cada uno de los lugares preseleccionados para hacer trabajo de campo y comprobar que lo que dicen los documentos se corresponde con la realidad. Hay que seguir trabajando con el 'bid book' para incorporar las mejoras sugeridas por el comité. Eso sucederá en diciembre de 2026, o sea dentro de un año.

Después hay una nueva presentación que dura tres cuartos de hora para glosar las virtudes de cada una de las ciudades. Es posible que en el primer trimestre de 2027 ya se conozca cuál es la ciudad que ostentará durante un año la vitola de ser relevante en el ámbito cultural europeo. ¿Pero qué se logra, aparte de los honores? La capitalidad cultural de 2031 va aparejada al premio Melina Mercouri, que tiene una dotación simbólica de 1,5 millones de euros.

¿Hay quinielas sobre quien tiene más posibilidades de ganar esta carrera entre ciudades españolas? Todas está en el bombo y todas tienen, en principio, las mismas posibilidades. En lo que sí hay diferencias es el tiempo que le han dedicado a prepararse cada una de las ciudades. Cáceres anunció en 2023 que se presentaba a esta carrera, pero no fue hasta principios de verano pasado cuando la candidatura se puso a trabajar en serio.