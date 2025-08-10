HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Javier Rodríguez posa en la puerta del local situado en la calle Pintores de Cáceres que abrió hace un año. Se acaba de mudar a un espacio más grade enclavado en la misma vía. SOL FRANCO

El cacereño que ha revolucionado la repostería desde la calle Pintores

Emprendedor. Tras pasar dos décadas fuera y residir en cuatro países distintos, Javier Rodríguez regresó hace un año a casa para montar, con éxito, su propio negocio

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:07

Esta es la historia de Botanicc, la pastelería con aires parisinos que abrió sus puertas hace un año en la calle Pintores de Cáceres ... y, sobre todo, la historia del cacereño que hay detrás de ella. Javier Rodríguez Salgado (Cáceres, 1987) regresó a su ciudad natal tras pasar dos décadas fuera y residir en cuatro países distintos. Apostó por la calle comercial más castiza de la capital. Ahora, tras revolucionar la repostería local con sus sofisticadas propuestas, da el salto. Se queda en Pintores, pero acaba de trasladar el negocio a un local mucho más grande (el que ocupó durante mucho tiempo la tienda de ropa Mango), donde a comienzos de septiembre abrirá además una cafetería.

