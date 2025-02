Se busca a dos dueños de la plaza de toros de Cáceres para no perder la subvención del 2% cultural

Dos de los titulares de la plaza de toros de Cáceres complican que el Ayuntamiento logre la subvención del dos por ciento cultural del Estado ... para la rehabilitación del inmueble. El Gobierno del PP decidió el pasado mes de septiembre presentar su proyecto para la recuperación de este Bien de Interés Cultural (BIC) que requiere, según las estimaciones iniciales que se hicieron, unos tres millones de euros para su puesta en valor.

El Ministerio de Movilidad y Transportes cerró su última convocatoria en octubre y Cáceres cursó su solicitud. Aún no está resuelta. El problema es que la Era de los Mártires tiene varios propietarios. El Ayuntamiento es uno de ellos, el principal, pero no el único. Se tienen que poner todos de acuerdo en las medidas que se adopten, aunque de dos particulares no hay noticias. De hecho, el propio Consistorio los da por fallecidos y sostiene que no constan herederos conocidos, lo que aún dificulta más las cosas. Entre ambos no llegan siquiera al uno por ciento del accionariado total.

«La Comunidad de acciones está planteando dificultades de acreditación de la titularidad de dicho inmueble, especialmente en la convocatoria de subvenciones«, admite el Consistorio

La propiedad de la finca, que se levantó con aportaciones de 500 pesetas en 1844, se divide en 41 títulos. Son exactamente 40,997 acciones. De ellas, el Ayuntamiento tiene a su nombre 30,617. Equivalen al 74,6 por ciento. La Junta de Extremadura tiene tres, algo más del siete por ciento. La Fundación Valhondo suma otras siete acciones, es decir, el 17 por ciento. Solo quedan los dos particulares que figuran en las inscripciones del Registro de la Propiedad hasta el 6 de octubre de 1999. Es la fecha de la última inscripción relativa a la comunidad, aunque en la sección municipal de Inventario no existe constancia de que se constituyese «formalmente» esa comunidad de bienes.

Los dos accionistas minoritarios llegan al 0,92 por ciento. Uno es Alejo Leal, con una vigésima parte de una acción; el otro es Manuel Enciso de las Heras, con una tercera parte indivisa de un título. Lo que aparentemente debería ser un asunto menor está convirtiéndose en un dolor de cabeza, de ahí que hace solo unas semanas el Ejecutivo local acordase iniciar los trámites para adquirir las acciones, extinguir la comunidad de bienes como tal y poner en el Registro la Era de los Mártires a su nombre. No solo es una cuestión administrativa, también de financiación.

La información que tiene el Consistorio es que son dos personas fallecidas y se desconocen los herederos

«La Comunidad de acciones está planteando a este Ayuntamiento dificultades de acreditación de la titularidad de dicho inmueble, especialmente en la convocatoria de subvenciones de las administraciones públicas destinadas a la mejora y rehabilitación del patrimonio histórico», recogen los informes. Se detalla que «al no ser propietario del cien por cien de las acciones, se requiere el consentimiento expreso del resto de accionistas». Eso afecta tanto a la solicitud oficial como, luego, a «acometer las actuaciones necesarias en caso de concesión». No ha sido posible «por haber fallecido dos de sus accionistas sin herederos conocidos», se concluye.

Las ayudas

El alcalde ya apuntó en septiembre la conveniencia de acudir a las ayudas del Estado para la plaza de toros «por el delicado estado en el que se encuentra y la importancia que tiene este edificio». Se propone una intervención integral, tras las obras financiadas en su mayor parte por la Diputación. «Habrá mejoras en accesibilidad, movilidad, en materia urbanística... La plaza de toros está en riesgo, es un bien infrautilizado», dijo entonces Mateos. Con la reforma se apostaría por un edificio multiusos, con cabida para otras actividades culturales y lúdicas.

El Ayuntamiento agiliza el papeleo para poner la plaza a su nombre. Confía en que ese porcentaje de menos del uno por ciento de dos propietarios «que son ilocalizables» no impida obtener las ayudas. «Creemos que con la autorización del resto será suficiente», señalan en el equipo de Gobierno. Este mes no se esperan noticias. Pero por ser agosto «prácticamente inhábil», se aclara, no por la maraña de la multipropiedad de la plaza.