El Ayuntamiento busca tres millones para rehabilitar la plaza de toros de Cáceres con el programa del 2% cultural

El Ayuntamiento ya ha decidido qué proyecto presentará a la próxima convocatoria del dos por ciento cultural del Ministerio de Movilidad y Transportes. El alcalde, ... Rafael Mateos, ha anunciado esta mañana en el balance de sus primeros 100 días de Gobierno que se ha optado por seguir el criterio de los técnicos municipales y la propia concejala de Patrimonio y Turismo, Raquel Preciados, y no acudir de nuevo con la rehabilitación de la muralla almohade. Las actuaciones que quedan, ha explicado, son más concretas y sencillas y se pueden acometer con partidas que rondarían los 150.000 euros y que afrontará el Consistorio con medios propios. De esta forma, la decisión municipal para esa convocatoria del dos por ciento cultural que cierra el plazo el 15 de octubre pasa por poner en primer plano la plaza de toros Era de los Mártires, un bien de interés cultural (BIC) cuyo estado requiere de una intervención que será integral. Ya se han acometido obras de mejora financiadas en su mayor parte por la Diputación.

Mateos cifra en unos tres millones de euros el coste de la obra, cuya financiación se quiere afrontar en su mayor parte con esos fondos del Estado, como ya se ha hecho con la muralla en su fase inicial. «Habrá mejoras en accesibilidad, movilidad, en materia urbanística... La plaza de toros está en riesgo, es un bien infrautilizado. El proyecto ya ha sido redactado por los servicios técnicos municipales», ha detallado el alcalde. Ha comparecido en la sala de prensa municipal junto a la mayor parte de su equipo para hacer balance de gestión en los primeros días de Gobierno desde la toma de posesión del pasado 17 de junio.

Festejos en 2024

La obra de la Era de los Mártires no afectaría a los festejos taurinos, cuya celebración en las ferias de San Fernando queda garantizada según el regidor. De hecho, ha subrayado que los trabajos deberán incluir una programación que deje libres las instalaciones durante 15 días en el mes de mayo para que haya corridas de toros. Con la reforma, no solo se garantizarían corridas de toros sino otras actividades culturales y lúdicas, dentro de la idea de un coso multiusos que baraja el equipo de Gobierno. No tendrá problemas en contar con los apoyos necesarios ya que Vox también es firme defensor de esa idea.

«Hemos sentado las bases en estos 100 días de la ciudad que queremos», ha incidido Mateos. Ha resaltado también que sigue adelante con sus cuatro grandes proyectos, con los expedientes de la reforma de la Plaza Marrón y el centro deportivo de Casa Plata ya iniciados.

El próximo viernes, la Junta de Gobierno local aprobará el expediente para el arreglo de la avenida Virgen de la Montaña. Ha avanzado que tendrá aceras más anchas para dar protagonismo al peatón y facilitar la convivencia entre los negocios, los vehículos y viandantes. La obra no tocará la vegetación, ya que se respetará el bulevar que hay en el centro, se ha comprometido Mateos.

No habrá aprobación definitiva de ese proyecto sin abrir antes un proceso de participación pública, con consultas a los vecinos, los hosteleros y comerciantes y a la comunidad educativa del colegio Prácticas. También ha aclarado que la obra de mejora de las canalizaciones que tiene comprometida Canal de Isabel II no se llevará a cabo sin coordinarse con ese proyecto municipal. «Las obras de Canal van con mucho retraso. En cuatro años prácticamente no se ha hecho nada. Si no me equivoco estamos en el año 9 de contrato y las obras van por el tres. En ningún caso se va a abrir la calle para cambiar tuberías y luego se volverá a abrir. Hablaremos antes con la empresa», ha venido a decir.

Otros asuntos que se han tratado en el transcurso de la comparecencia tienen que ver con el parón de la obra de la muralla tras la renuncia del contratista. No hay avances en esa cuestión, ya que sigue pendiente el informe de Secretaría sobre si la mercantil puede legalmente renunciar a ejecutar los trabajos. A la vez que está abierto el contencioso judicial con el Ministerio de Transportes por la retirada de la subvención, en función de lo que concluyan los informes el Ayuntamiento tendrá que afrontar otro litigio judicial, en este caso con la adjudicataria de la segunda fase. También se valora acudir a la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso.

Entre los avances que ha constatado el alcalde durante su gestión ha citado que las escuelas deportivas hayan llegado «por primera vez» a las tres pedanías, Rincón de Ballesteros, Valdesalor y Arroyo-Malpartida, que se hayan desbloqueado ayudas a los clubes deportivos, la nueva escuela profesional Zeus que se pone en marcha con el Sexpe, la recuperación del centro cívico de San Lucía y el complejo Ramos Guija o las nuevas ofertas de empleo público. También se ha referido a siete expedientes de terrazas que estaban bloqueados, a nuevas propuestas para el mercado de Ronda del Carmen o al traslado del mercadillo, que se ha retomado.

Los presupuestos y la rebaja fiscal estarán en vigor el 1 de enero, según el alcalde

Mateos mantiene el compromiso de poner en marcha el presupuesto de 2024 el próximo 1 de enero y en el mismo se incluirá ya la rebaja fiscal. Pasa por una revisión de las tasas, reducción de impuestos, con el IBI en primer plano, y revisión de ordenanzas desactualizadas.

La Ribera y la CHT

Sobre el proyecto de la Ribera del Marco admite que es «ambicioso y complejo» y posiblemente, asume, requerirá de varias legislaturas. El primer paso es una reunión, aún sin fecha con la Confederación del Tajo. «En Badajoz y Mérida han cambiado el diseño de ciudad con la confederación hidrográfica y la propia Junta. Cáceres también tiene su río», sugiere. No hay fechas ni partidas aún. Tampoco menciona Mateos quién sufragará la obra, que respetaría siempre los usos tradicionales. «No es un proyecto del PP, debe ser un proyecto de toda la Corporación», ha enfatizado para pedir consenso.

Por último ha calificado como «un reto» y «una carrera larga» que la ciudad pueda ser capital europea de la Cultura en 2031. «Cáceres tiene capacidad y tiene solvencia. Hay materia prima», ha destacado. No obstante, antes de decidir si presenta candidatura, se deberá constatar que se tiene el apoyo de la Junta y de la Diputación, según el regidor.

Sobre la cumbre de ministros de Cultura que acoge estos días la ciudad, Mateos ha subrayado que «Cáceres se convierte en el foco de toda Europa». Ha mencionado que toda la plantilla de la Policía Local y los servicios de Turismo e Infraestructuras se han puesto a disposición de los organizadores de ese encuentro de ministros de los 27.