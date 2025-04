El buen tiempo favorece un Día del Libro de afluencia masiva en Cáceres

C. M.

La llegada del buen tiempo primaveral facilitó este miércoles que Cáceres viviera un Día del Libro de afluencia masiva en la feria ... instalada en el Paseo de Cánovas, algo más por la mañana pero también por la tarde pese la coincidencia con la bajada de la Virgen de la Montaña.

Los libreros estaban contentos con el número de visitantes y con las ventas, pero no así con la organización, sobre todo en lo relativo a las casetas montadas este año, que no reúnen las condiciones adecuadas para la exhibición de libros. Los libreros con los que ha hablado HOY se quejan de que son pequeñas, están mal distribuidas, no cuentan con suficiente superficie de exposición, y además son inseguras.

La jornada comenzó con una de las presentaciones más emotivas y personales de la jornada, la del escritor y músico cacereño Francisco de Borja Rodríguez con 'Nostalgia (sin) sentidos', editado por Un País Literario. El libro –el sexto en su trayectoria desde 2015– reúne relatos, pensamientos y textos breves estructurados en cuatro partes. «Está escrito con un lenguaje sencillo, adaptado al siglo XXI, pero cargado de intención y de emoción», explicó el autor. La obra está dedicada a figuras clave en su vida, como su nieto o su padre, y recoge «temas diversos que surgen en cualquier momento de la existencia».

Ampliar Salvado Calvo Muñoz y Francisco de Borja con sus respectivos libros. HOY

La siguiente presentación fue la de 'El río profundo. Relatos, sucedidos y poemas', firmado por Alfonso Bernáldez Ordóñez, Carlos Sánchez Delgado y Salvador Calvo Muñoz, el testimonio vivo de una amistad forjada en los años sesenta en el colegio San Antonio, una colección de recuerdos que resisten al tiempo.

«Son tres retazos de biografía, tres vidas, tres amigos, y por desgracia solo quedo yo», contó con emoción Salvador Calvo Muñoz, único autor superviviente de este proyecto coral.

Editora Regional

Por la tarde la protagonista fue la Editora Regional de Extremadura (ERE), que dio a conocer cuatro de sus novedades, entre ellas 'Cuaderno de hule negro', un libro que recoge relatos del que fuera director de la ERE, Fernando Tomás Pérez, recopilados por su familia, en especial su hijo mayor, que ha escrito un extenso prólogo para esta edición. Lo presentó la viuda de Tomás Pérez, Susi Fernández.

También se presentó 'La niña Juana de Austria. Secreto, poder y religión en tiempos de Carlos V', donde el profesor de Historia placentino Jesús Rubio Carrero desvela la identidad de la madre de la hija ilegítima de Carlos V.

Las otras dos presentaciones de la ERE fueron 'Precationes biblicae', uno de los libros de la Biblioteca de Barcarrota, en edición de César Chaparro, y 'Cuadernos de un país en calma', publicado por la familia de Fulgen Valares.

Programa del jueves

El programa de este jueves en la Feria del Libro de Cáceres comienza a las 11.00 horas con la presentación de 'De amor y otros demonios', de Concha Guerrero, ganador del Premio de Texto Teatrales de la Unión de Actores y Actrices Profesionales de Extremadura.

A las 18.00 horas será la presentación de 'Sidi-Ifni 1955-56. La odisea de un arroyano en África-Ifni y el origen de la última guerra de España', de Ricardo Morán López.

A las 19.00 está prevista la presentación de 'Cáceres, la ciudad del silencio', de Diego Doncel, con ilustraciones de Nacho Vergara.

Por último, a las 20.00 horas se presentará 'El viento sobre las jícaras', de Esperanza Mateos Donaire.