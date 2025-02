El Ayuntamiento de Cáceres no tomará medidas para impedir el botellón en el Womad

Womad, que cuenta con un presupuesto de 495.000 euros en total, 420.000 de los cuales van a parar a la organización de Peter ... Gabriel, es música, pero también aglomeración humana y fiesta. El botellón seguirá indisolublemente unido a este festival a pesar de que recientemente ha habido experiencias que han demostrado que la Plaza Mayor puede llenarse de gente sin que se lleve a cabo esta práctica. «Nunca diré que se permite el botellón», ha indicado el alcalde, Luis Salaya, que ha reconocido que de forma específica no se prohibirá su práctica, aunque el objetivo es que en el futuro pueda suprimirse y que, por ahora el objetivo es que «sea un festival cada vez más cívico». El lema de Womad, visible en la cartelería alude a este propósito.

Salaya ha hecho un llamamiento a la hostelería «a utilizar vasos reutilizables» y a los asistentes a tener un comportamiento cívico» para reducir el volumen de plástico. Salaya indicó que se condicionará el permiso de sacar barras al exterior con que se despachen estos vasos reutilizables.

Preguntado durante la presentación de esta cita por los dos últimos conciertos de los 40, el del pasado verano y el del pasado mes de marzo, en el que no se ha permitido el acceso con elementos para practicar el botellón ha dado a entender que no son las mismas condiciones, ya que por un lado estos conciertos se celebraban solamente en la Plaza Mayor y no en el resto de la ciudad monumental como Womad y por otro lado en los conciertos de Los 40 «se trata de un público muy joven» que no ha tenido experiencia previa en festivales en los que se practica botellón. También ha explicado que aunque la práctica del botellón está prohibida en toda la ciudad excepto en en el Ferial, el entorno donde se celebran los conciertos deja de ser un espacio público al uso durante esos días, lo que de alguna forma podría justificar esta práctica.

Al hilo de este tema, la directora del Gran Teatro, Silvia González, ha señalado que desde el propio festival «se toman medidas contra la basura» como la participación en la campaña 'Cada lata cuenta' para el reciclaje de envases. González ha indicado que según el control de público que practican el botellón se realiza «a horas muy puntuales» y ha señalado que limitarlo «es muy complicado porque está abierto a la ciudad». En todo caso, igual que el alcalde, el propósito es «que se siga reduciendo».