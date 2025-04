Blue Jeans llena de jóvenes la Feria en Cáceres con su extraño caso de la novelista desaparecida

«Lectores de Castellón, Ávila y Cáceres, os espero este fin de semana!!!! No os lo perdáis!». Así, con la admiración de salida, al ... más puro estilo inglés, se presenta en su perfil de Instagram Blue Jeans. Es el seudónimo de Francisco de Paula (1978), uno de los escritores de referencia para el público más joven.

Dicho y hecho, porque este domingo pasó por Cánovas para presentar y firmar ejemplares de su último libro. 'La última vez que pienso en ti' hace el número 18 en poco más de una década para este creador literario natural de Carmona (Sevilla) que encontró su verdadera vocación en las letras. Su tirón entre los adolescentes (y otros no tanto) quedó demostrado.

Blue Jeans aterrizó en Cáceres para dar detalles de su trayectoria y de la extraña desaparición de Angela Fletcher. Misterio, romanticismo, intriga... se mezclan en la obra de De Paula, que se adentra a lo largo de 544 páginas en el caso de una joven escritora que empezaba a hacer realidad su sueño al publicar su primera novela. Chica conoce chico, chica desaparece y no deja ni rastro. Y entre tanto aparece un cadáver. 'Advertencia: incluye contenido sensible', avisa Blue Jeans en su referencia a 'La última vez que pienso en ti'.

Edad

La media de edad en la Feria bajó el domingo varias décadas de repente. Las razones las tiene este escritor que hasta su décima obra, confiesa, no se atrevía a denominarse como tal. Escribe para Planeta, pero no ha tenido un camino fácil este periodista al que no le importaría seguir la actualidad del Betis. «Estudié Periodismo y no tenía trabajo. Vivía en un piso de 25 metros. Me quedé aislado», revela.

«Escribirlo ha sido mi mayor reto porque no veía con el ojo izquierdo por una catarata. Ha resultado el libro más difícil» Blue Jeans Autor de 'La última vez que pienso en ti'

«Ganarse la vida escribiendo es muy difícil. Seremos 150 personas en España. Si el libro vale 20,90 euros el que menos se lleva es el autor», asegura. Pese a todo, admite que su trabajo le resulta «muy bonito», incluido el esfuerzo de inmersión que hace para empaparse del vocabulario, costumbres y usos de sus principales seguidores, los más jóvenes. La carpa estaba llena de adolescentes, más chicas que chicos. «Los libros son de las mujeres», opina. También había madres que comenzaron a leerle hace años y que acudieron con sus hijos, ahora en plena pubertad y lectores de Blue Jeans. «Escribir un libro no es fácil, es mi trabajo. Desde 2010 pago las facturas con los libros que vendo. Hay lectores muy fieles. Los hay que tenían 15 años y ya me invitan a bodas», añadió.

Sobre su última obra, reseña que corresponde a un género que no está especialmente cultivado: «Con este libro he hecho lo que me ha dado la gana, y con un título romántico» en un thriller que está llamado a captar la atención de su público, de nuevo.

Eso sí, le ha costado. «Lo cambié diez minutos después de enviárselo a mi editora», remarca. No fue un camino sencillo. Al contrario. «Ha sido mi mayor reto porque no veía con el ojo izquierdo por una catarata. Ha resultado el libro más difícil». Entre fotos con sus seguidores, sonrisas y alguna broma, Blue Jeans se refiere a Cáceres como «una de las ciudades más bonitas». Con un matiz: «Dije que no volvería hasta que no hubiera un tren en condiciones, pero eso no mejora».

También en la jornada de ayer se acumularon las citas en la Feria del Libro. Por la mañana con sesión doble. Se presentó el cuento 'Los topillos del señor Villa', de Pilar López Ávila, profesora de Biología en el Instituto Norba Caesarina. Poco después, fue el turno de Santiago Avendaño Gómez, autor de 'Un día feliz', una obra distópica con inquietudes sobre la manipulación, la rutina mental y el conformismo social.

Israel J. Espino', con los misterios de 'Aullidos de muerte. Tras la huella de los animales sobrenaturales', cerraba la agenda.