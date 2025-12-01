HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, Miguel Hurtado, bisnieto de Publio Hurtado y María Jesús Santiago, directora de la Biblioteca Pública de Cáceres, en el acto oficial de la donación del legado este lunes. CRISTINA NÚÑEZ

La Biblioteca de Cáceres recibe el legado de casi 2.000 documentos de Publio Hurtado

La familia cede conjunto que integran libros antiguos, fotografías, partituras y publicaciones periódicas

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

A Publio Hurtado (1850-1929), igual que a Unamuno le pasaba con España, «le dolía Cáceres». Quería que la ciudad progresara y le desazonaba ... que no tuviera «su propia historia». Él, escritor, etnógrafo e historiador vivió siempre con curiosidad y no dejó nunca de investigar e indagar en la historia local. Estudió derecho en Madrid y Salamanca y al volver a Cáceres ejerció la abogacía y además fue secretario de la Sala de Audiencia y presidente del Ateneo. Publio Hurtado, a cuyo nombre está puesta la plazuela situada junto a la Plaza de San Juan publicó, entre otros 'Ayuntamiento y familias cacerenses', 'La Parroquia de San Mateo de Cáceres y sus agregados' o 'Castillos, torres y casas fuertes de la provincia de Cáceres', además de novelas, poesía y hasta zarzuela.

