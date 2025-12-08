Los belenes imprescindibles de Cáceres: del barroquismo a la plastilina La capital cacereña exhibe ya sus montajes más impresionantes en espacios palaciegos con guiños a la parte antigua y a ciudades como Venecia

Inauguración del belén de la Diputación Provincial en el Palacio de Carvajal. Es el nacimiento de mayores dimensiones de la ciudad.

María José Torrejón Cáceres Lunes, 8 de diciembre 2025, 08:19 Comenta Compartir

Son un clásico de estas fechas, como el turrón. Cáceres exhibe ya sus belenes más impresionantes. La mayoría de ellos se encuentran en espacios palaciegos de la Ciudad Monumental. Hacen guiños a la parte antigua y, en algunos casos, abrazan el barroquismo para proponer un viaje a la Venecia del siglo XVIII. No falta el desenfado y el guiño a los más pequeños de la casa con un montaje confeccionado con plastilina.

Diciembre ha arrancado con la inauguración de los nacimientos más relevantes de la ciudad. Casi a modo de cascada, de manera escalonada, durante la semana pasada instituciones y fundaciones fueron presentando sus propuestas para este año.

La primera en hacerlo fue la Fundación Tatiana en el palacio de los Golfines de Abajo. Hasta el próximo 5 de enero se puede ver en la sala de conferencias de este edificio un belén monumental que lleva por título 'Capriccio veneziano'. Se trata, según se explica desde la propia fundación, de un montaje barroco, imaginativo y lleno de fantasía que ofrece una recreación de la Venecia del siglo XVIII. Está creado y dirigido por Ángel Luis López, historiador del arte.

Ampliar Pasaje del belén veneciano que se puede ver en la sede de la Fundación Tatiana, en el palacio de los Golfines de Abajo. JORGE REY

Invita este nacimiento a fijarse en los detalles. Los Reyes Magos de Oriente llegan en góndola. Consta de un centenar de figuras –talladas en maderas nobles y policromadas al óleo– procedentes de reconocidos talleres italianos.

El visitante tendrá la impresión de adentrarse en una ciudad soñada con palacios, calles, plazas, puentes y canales que giran en torno a la escena del nacimiento. No falta la mascarada veneciana. La ambientación se completa con una cuidada iluminación, que recrea distintos momentos del día. Se completa la puesta en escena con efectos sonoros que enriquecen la experiencia del visitante.

La Fundación Tatiana ofrece visitas guiadas al montaje para escolares, familias y grupos especiales. Completa su oferta navideña con tres talleres infantiles y sensoriales en los que se emplearán materiales sostenibles. Se impartirán los sábados 13 y 20 de diciembre y el 3 de enero.

Por otro lado, la fundación publicará próximamente una antología de poemas navideños que reunirá las firmas de autores como Luis Alberto de Cuenca y Miguel D'Ors, entre otros.

Otra fundación, en este caso la Mercedes Calles, ha vuelto a apostar en esta edición por una propuesta de éxito: el belén de plastilina que ya visitó sus instalaciones, en la plaza de San Jorge, durante los años 2014, 2016 y 2021. Se trata de una propuesta de la Fundación Educa de Valladolid y en esta ocasión el montaje cuenta con la colaboración de Cajalmendralejo.

Ampliar Misterio del belén de plastilina de la Fundación Mercedes Calles. JORGE REY

Sobra decir que la plastilina escolar es la gran protagonista del montaje, en el que no faltan las escenas tradicionales y divertidas recreaciones cotidianas cargadas de detalles que dibujarán una sonrisa en el espectador.

Este belén abrió sus puertas al público el pasado día 4, el mismo día elegido por la Diputación Provincial para inaugurar el nacimiento de mayores dimensiones de la ciudad. Está en el Palacio de Carvajal y no para de crecer año tras año.

Ocupa 60 metros cuadrados. Cuenta con 170 figuras humanas (este año se han incorporado una portadora de tinajas, una cantera, una barrendera y un pastor) y 140 de animales. Este montaje tiene la particularidad de que el agua del río circula y de que en los huertos se puede ver crecer la cosecha. Se trata, además, de un belén dinámico en el que, mediante la iluminación, se representan varios momentos del día, desde el amanecer hasta la noche. Un total de diez trabajadores de Diputación han hecho posible esta propuesta, que se puede visitar hasta el 11 de enero. Los autores son Juan Jacinto Pérez, José Manuel Facundo, Julián Vaquero, Jacinto Borrella, Victoriano Silva, Javier Ríos, Juan Luis Gómez, José María Durán, José Antonio Castellano y Howard Antonio Palacios.

Ampliar Belén municipal, en el Palacio de la Isla. JORGE REY

Este año el belén hace un guiño al propio Palacio de Carvajal e incluye una reproducción de la torre redonda, también conocida como torre de la higuera, entres sus construcciones.

La arquitectura del casco viejo cacereño es la gran protagonista del belén municipal, inaugurado el pasado viernes en el Palacio de la Isla. Ocupa 30 metros cuadrados, cuenta con más de 135 figuras y recrea la entrada a la Ciudad Monumental con algunas de sus construcciones más emblemáticas, como el Arco de la Estrella y la Torre de Bujaco.

Este nacimiento está diseñado por Quini Vilá Ramos e incluye más de 120 puntos de luz LED. El río, que recorre un lateral del belén, culmina en Fuente Concejo, donde no faltan las lavanderas y aguadores, todo un guiño a las tradiciones de la ciudad. Corcho natural, cartón y diversos materiales reciclados son los materiales empleados para confeccionar esta propuesta.

Ampliar Belén del antiguo asilo de las Hermanitas de los Pobres, en Cánovas, que funciona en la actualidad como residencia de mayores. JORGE REY

En la zona de la avenida de España merece la pena pasarse por el antiguo asilo de las Hermanitas de los Pobres, hoy convertido en la residencia de mayores de Ciudad Jardín. El centro conserva la tradición de montar un belén inspirado también en la parte antigua. Se puede visitar de 13.00 a 17.00 y de 19.00 a 20.45 horas.

Cáceres mantiene abierto hasta el día 16 de diciembre el plazo para participar en el XXXIIII certamen de belenes, que organiza el Ayuntamiento y la Asociación Belenista. Hay cuatro categorías: particulares, colectivos, instituciones religiosas y escaparates.

Temas

Cáceres