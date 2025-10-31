El tesoro gráfico de Tatiana Pérez toma vida en los Golfines de Abajo de Cáceres

La nueva exposición de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en el Palacio de los Golfines de Abajo, se abre al ... visitante con el aspecto de las grandes citas culturales. Montada con mimo y con el marchamo de su comisaria, Anna Reuter, doctora en Historia del Arte y especialista en dibujo y estampa antiguos, ofrece la oportunidad de contemplar casi 80 dibujos de los siglos XVIII y XIX. Sobre un fondo rojo cada una de las imágenes ofrece la oportunidad de recrearse en los detalles en un ambiente de total calma. Puede visitarse hasta el 31 de enero y es gratuita.

En la entrada, bajo el rótulo que muestra el título de la exposición: 'La colección de dibujos de la Fundación Tatiana: un singular tesoro desconocido' hay un álbum, un álbum de lujo que albergó la práctica totalidad de los que se exponen. Los reunió Narciso de Salabert y Pinedo (1830–1885), VII marqués de la Torrecilla y antepasado de doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. En sus tapas, sus iniciales: N y S, timbradas por una corona marquesal en plata cincelada que aparecen como supelibris en el centro de la cubierta. Esta pieza se manufacturó en París.

Retrato de Isabel II niña, Vicente Peleguer Miralles por dibujo de Vicente López. Conjunto de pinturas del mundo animal en la muestra, que puede verse hasta finales de enero de 2026.

«No teníamos noticia de esta colección, se conservó en un álbum y aporta datos de que sí que hubo un coleccionismo muy importante en España», señala Anna Reuter. Hay una gran variedad de autores en esta muestra, muchos de ellos que trabajaron en París o que venían de Italia o Reino Unido. «Vemos entre ellos grandes maestros que han trabajado para Napoleón o para Luis Felipe I, es muy probable que todos estos dibujos se compraran en la capital francesa».

«Son muy importantes el retrato de Isabel II niña y el dibujo preparatorio de la Puerta de Alcalá»

Anna señala los imperdibles de la muestra. Uno es el retrato de IsabelII niña que sirvió para acuñar las monedas de la soberana de 1834 de Vicente Peleguer Miralles por dibujo de Vicente López. «La cercanía del marqués de la Torrecilla con la Casa Real era de tal confianza que le llegó ese tipo de dibujo, por fecha es la primera vez que se retrata a la niña como reina».

También distingue el dibujo preparatorio para la renovación de la Puerta de Alcalá de Madrid, encargada en 1691 al arquitecto de la corte Teodoro Ardemans (1661-1726). «Es el anterior modelo a la puerta de Sabatini que le encargó Carlos III», destaca Reuter. «Se puede ver en pinturas al óleo de vistas de la calle Alcalá».

Varios bloques

La exposición se articula en cinco bloques. Destaca la sección dedicada al Romanticismo que recorre temas como el retrato, la caricatura, los paisajes, los animales, las batallas o el costumbrismo. Destacan las caricaturas atribuidas a Carle Vernet, las marinas y representaciones de animales de Newton Smith Fielding o la escena El Tordillo en la herrería de Théodore Géricault, casi sin representación en las colecciones españolas y autor de la famosa «La Balsa de la Medusa» del Museo del Louvre.

Las obras reunidas permiten apreciar las diferentes técnicas del dibujo antiguo, desde el lápiz negro o rojo hasta la pluma y las aguadas de tinta ferrogálica o acuarela, a menudo retocadas con pigmento opaco. Entre las obras sobresalen también los estudios barrocos de Domenichino y Cesare Gennari, discípulo del gran maestro Guercino; las vistas urbanas de Giuseppe Canella.

Concluye la exposición sección dedicada a las Mujeres pintoras, con algunas sorpresas, como el descubrimiento de la pintora María Dolores de Salabert, antepasada de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.

Hay material que no estaba en el álmbu. «Hemos encontrado en los fondos de la fundación Tatiana otro tipo de dibujos como los de arquitectura, que tenían una función más práctica, lo que al principio era una mezcolanza de muchas obras resultó ser de máximo interés para conocer el dibujo de una época», indica. En una épcoa en la que la fotografía ya existía pero no estaba extendida, los dibujos eran en muchos casos una herramienta. Y también, como puede verse en esta muestra, aliados de la belleza.