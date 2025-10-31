HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
La muestra, gratuita, ofrece un total de 80 dibujos del álbum de Narciso de Salabert. JORGE REY

La muestra, gratuita, ofrece un total de 80 dibujos del álbum de Narciso de Salabert. JORGE REY

El tesoro gráfico de Tatiana Pérez toma vida en los Golfines de Abajo de Cáceres

80 dibujos de los siglos XVIII y XIX procedentes del álbum de Narciso de Salabert muestran el valor del coleccionismo español moderno

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:31

La nueva exposición de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en el Palacio de los Golfines de Abajo, se abre al ... visitante con el aspecto de las grandes citas culturales. Montada con mimo y con el marchamo de su comisaria, Anna Reuter, doctora en Historia del Arte y especialista en dibujo y estampa antiguos, ofrece la oportunidad de contemplar casi 80 dibujos de los siglos XVIII y XIX. Sobre un fondo rojo cada una de las imágenes ofrece la oportunidad de recrearse en los detalles en un ambiente de total calma. Puede visitarse hasta el 31 de enero y es gratuita.

