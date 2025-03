Belén Fernández: «El presupuesto de la Junta es el mayor agravio para Cáceres en años»

«La sintonía de Rafael Mateos con María Guardiola pone en riesgo los proyectos estratégicos de Cáceres». Es la crítica que ha lanzado esta mañana ... en una comparecencia pública la portavoz municipal y concejala socialista, Belén Fernández. Arropada por sus compañeros del grupo del PSOE en el Ayuntamiento ha denunciado que las cuentas regionales que han sacado adelante PP y Vox no benefician en nada a la capital cacereña. «El presupuesto de la Junta de Extremadura es el mayor agravio para la ciudad en años», lamenta.

Para Belén Fernández la situación es preocupante por la desaparición de distintos proyectos estratégicos que el Gobierno autonómico ha olvidado. «La realidad es que el PP ni Rafael Mateos han alzado la voz. La sintonía de Mateos y Guardiola dice no a la plataforma logística, a la conexión ferroviaria de mercancías con la propia plataforma, al aeródromo o a la ampliación de espacios para empresas», señala. También advierte de que «se recortan los fondos para la segunda fase del hospital» y se ha renunciado a poner en marcha el centro de salud que pidieron los vecinos del Junquillo.

Un caso especial es el del nuevo centro de educación especial de Proa. El PSOE pide a la Junta que se defina ya que cree que puede estar en peligro. «Pedimos que digan claramente cuál es su intención para el centro de Proa. Hay una partida que se contempla para todos los centros de educación especial, una partida genérica de nueve millones. Son 8,4 millones para el nuevo centro de educación especial Los Ángeles de Badajoz. Nos tememos que el presupuesto olvide la nueva inversión en Proa», avisa Belén Fernández.

La obra del nuevo Proa arrancó tras décadas de espera en octubre de 2021. Se inició el movimiento de tierras en una parcela de Casa Plata con una superficie útil de 6.000 metros. El colegio debía estar terminado en dos años. No ha sido así. Joca Ingeniería y Construcciones SA fue la mercantil elegida tras recibirse una docena de ofertas en mesa de contratación. El presupuesto inicial era de 6,9 millones. La adjudicación se cerró en seis millones. Sin embargo, la empresa manifestó que no podía continuar con los trabajos ante el alza de los precios. La licitación debía por tanto retomarse de nuevo, lo que significa que al menos en un lustro no podrá estar ese nuevo centro. Las familias de los alumnos lo tienen asumido y de hecho el viejo Proa afronta distintas reformas para subsanar goteras, problemas de accesibilidad y otros asuntos pendientes que completan la larga lista de deficiencias. El PSOE quiere saber cuáles son los planes de la Junta de Extremadura y que se garantice que ese proyecto no se ha perdido para Cáceres. Se trata de una reivindicación histórica.

Belén Fernández cree que el peso de María Guardiola como presidenta de la Junta no se nota en su ciudad. «Que tengamos una presidenta o una consejera de Hacienda que son de Cáceres no evita que los presupuestos sean el mayor agravio sufrido en años por esta ciudad», refrenda. Ha aludido a las enmiendas del PP, que se limitan, ha dicho, a 25.000 euros para el centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña, mientras que en Plasencia esas enmiendas llegan a 80.000 euros en infraestructuras o en Badajoz, 2.150.000 euros. «Comprendemos ahora cuando el consejero de Economía habló de agravios y que nadie le desautorizara», resume.

Política local

Su crítica política la ha extendido al ámbito municipal, en el que cree que la gestión del PP desde el pasado junio se limita a «trasladar el debate a la política nacional y vivir de las rentas». Sobre esto último ha citado proyectos que el PSOE dejó listos y sobre los que los populares, ya al mando del Ayuntamiento, están sacando pecho, sostiene. Ha aludido a la peatonalización de Parras, la reforma de San Blas, Héroes de Baler o el centro deportivo Ramos Guija de Cáceres el Viejo.

Como ejemplo de las deficiencias de esa gestión ha mencionado Fernández las cuatro alegaciones recibidas para el presupuesto municipal, dos de las cuales, opina, podrían haberlo tumbado. Se ha referido en concreto a la ausencia de consignación para el servicio de bomberos del Sepei, que hizo que la Diputación presentase una reclamación y tuviese que rectificar el Gobierno municipal. También considera grave que no dotase tres plazas de plantilla que finalmente sí contarán con su partida, tal y como reivindicó Comisiones Obreras.

Sobre las alegaciones de la asociación de vecinal de Llopis para ejecutar la segunda fase de las obras de la Roche Sur Yon o la del alcalde, Rafael Mateos, para las bonificaciones del autobús urbano, Fernández ha incidido en que los argumentos para aceptar o rechazar cualquiera de ellas eran los mismos. La primera se descartó y la del regidor salió adelante, con el apoyo de todos los grupos, para permitir que los descuentos en el transporte público se pudieran aplicar desde el día 1. El PSOE estaba de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en que se ha realizado esta actuación.