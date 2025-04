Las familias del Proa de Cáceres temen un retraso de años en la creación del nuevo centro

La historia del centro de educación especial Proa es la de una larguísima espera. Desde hace al menos dos décadas se habla insistentemente de ... la necesidad de que los alumnos de este centro cuenten con mejores dotaciones, algo que no sucederá a corto plazo.

La contratación de los trabajos del nuevo centro en 2020 abrió un esperanzador panorama que se ha truncado por la resolución del contrato de obras debido al incumplimiento de plazo de la empresa adjudicataria (Joca ingeniería y construcciones). Esto supone que la obra tendrá que volverse a licitar, lo que augura un periodo dilatado. «Tardará años», se lamentan alas familias de los usuarios de este colegio que da cobertura a unos 80 alumnos con discapacidad de 3 a 21 años y que cuenta también con un internado.

La obra ya se paralizó en marzo de este año, cuando la Junta tuvo que revisar el contrato para ajustarlo a la nueva coyuntura económica, unos trabajos que se retomaron en junio y que ahora han vuelto a quedar suspendidos, ya sin fecha.

Familias y docentes de este centro critican el estado «lamentable» en el que se encuentra este centro que se inauguró hace 54 años en la barriada de Aldea Moret. Estas fuentes llegan a cuestionar incluso la idoneidad del espacio para acoger a alumnado con discapacidad. «Hay un edificio que se está cayendo el tejado y no se puede utilizar la parte de abajo, el patio está vergonzoso, está lleno de ortigas, las ventanas son de hierro, son peligrosas», relatan.

Madres y padres consultados por HOY explican que el centro necesita una reforma profunda. «Calculamos que la obra tardará mínimo cinco años entre que se concursa, que se ejecuta y que nos mudamos, durante ese tiempo no pueden seguir los niños en las condiciones en las que están», expresan albergando dudas sobre si la obra se terminará haciendo. No se trata de una opinión oficial por parte de la Ampa, que tiene que acordar con todas las familias una respuesta consensuada. «Nuestro sentimiento es de abandono, pero lo que tienen que hacer ahora es arreglarlo». Algunas voces llegan a hablar de que el estado en el que se encuentra este centro haría necesario un traslado de los alumnos, al no cumplirse algunas normativas de accesibilidad. Una buena parte del alumnado del colegio tiene limitaciones de movilidad y otros utilizan sillas de ruedas. «No son instalaciones adecuadas ni para los niños ni para los trabajadores que están ahí», indican las fuentes consultadas por HOY.

No hay crítica negativa, en todo caso, al trabajo educativo que se brinda en este colegio ni a la profesionalidad de los docentes que desarrollan su trabajo en un colegio que cuenta con numerosos talleres relacionados con la lectura, las tecnologías o los idiomas, como Erasmus +.

Reunión

Según ha sabido este diario las familias del centro han solicitado a la consejería de Educación una reunión para abordar el futuro de este centro educativo. Tras la primera paralización de las obras en la primavera pasada la anterior consejera de Educación, Esther Gutiérrez, asistió a una reunión a Proa, en donde escuchó las demandas de las madres de este colegio y se comprometió a llevar a cabo obras para paliar algunas de las deficiencias del recinto escolar.

Proa nació en 1969 promovido por la que entonces era la Obra Social de la Caja de ahorros de Cáceres y la de Plasencia (después Caja de Extremadura y Liberbank) y se estableció aprovechando instalaciones de la mina de fosfato de Aldea Moret.

En el año 1983 se lleva a cabo la transferencia por 30 años de este recinto educativo al Ministerio de Educación. Posteriormente pasaría a depender de la Consejería de Educación. Además de por el deterioro de sus instalaciones, otro de los motivos por los que se ha planteado el traslado de este colegio es porque el terreno pertenecía a la Caja que, de haberlo necesitado, podría haber hecho valer su derecho a utilizarlo.

En todos estos años se ha dado muchas vueltas al proyecto, incluyendo la posibilidad de mantenerlo en Aldea Moret, primero en la misma parcela y después en otra cerca del centro de interpretación de la minería. Casa Plata resultó, finalmente, un sitio adecuado, pero el futuro está en el aire.