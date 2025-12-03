HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Badajoz se adhiere a la candidatura de Cáceres 2031, que ya suma al 50% de extremeños

Redacción

CÁCERES.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

La ciudad de Badajoz suma su apoyo a Cáceres como candidata a Capital Europea de la Cultura en 2031. Así lo ha decidido el pleno del Ayuntamiento de la capital pacense por unanimidad.

Badajoz se suma a la firma del manifiesto de adhesión a la candidatura, tal y como ya lo han hecho más de cuarenta municipios de toda la región, entre ellos los de las principales ciudades extremeñas como Mérida, Plasencia, Don Benito y Villanueva de la Serena.

En total estos apoyos ya suman el 50% de la población extremeña. Un hecho que Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031, valoró de forma positiva porque «Cáceres 2031 es un proyecto que no sólo pertenece a la ciudad de Cáceres, sino que amplía su red a todos los municipios de la región en un proyecto que es una oportunidad única para toda la comunidad».

