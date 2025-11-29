El Ayuntamiento refuerza la limpieza de hojas en otoño

Redacción CÁCERES. Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha reforzado el dispositivo especial durante el otoño, un periodo en el que, tal y como ha señalado el concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, «la ciudad afronta un reto importante junto con la empresa concesionaria del servicio, Valoriza, para la retirada de hojas de la vía pública».

Para ello, se ha elaborado un plan de choque que refuerza tanto el personal como los turnos y los medios técnicos destinados a estas tareas. Dicho plan comenzó hace varias semanas, y ahora se incorporan 25 nuevos efectivos.

Cabe recordar que Cáceres es la ciudad con más árboles por habitante de España, ya que cuenta con cerca de 50.000 ejemplares que suponen una ratio de un árbol por cada dos vecinos, el doble de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud.

«Este patrimonio verde es motivo de orgullo para la ciudad, aunque también exige un esfuerzo adicional en estas semanas otoñales en las que ha de montarse este dispositivo para garantizar una respuesta eficaz en todos los barrios», ha señalado el concejal.

Las tareas de limpieza de hojas se realizan en turnos de mañana, tarde y noche. Los equipos trabajan adaptándose a las necesidades de cada barrio y de cada calle. Así, se combinan barredoras para la recogida de hojas con sopladoras y equipos de baldeo con mangueras, que permiten acceder a zonas en las que la maquinaria no puede operar. Como ha explicado Muriel, «hemos diseñado un operativo flexible que se adapta a cada calle; no es lo mismo limpiar una avenida de grandes dimensiones y con gran arbolado, por eso combinamos servicios técnicos y personal».