Cáceres tendrá que devolver el dinero de los toros de San Fernando La alcaldesa, Elena Nevado, en el palco de la Era de los Mártires en la corrida de ferias. :: HOY El Ayuntamiento admite que reintegrará los 25.000 euros a Liberbank al no poder dárselos al empresario MANUEL M. NÚÑEZ Cáceres Jueves, 27 diciembre 2018, 08:44

El convenio de ferias suscrito entre el Ayuntamiento y Liberbank y por el que la entidad financiera aportaba 25.000 euros se ha convertido en un dolor de cabeza para las dos partes. Se suscribió el 24 de mayo y mediante el mismo la entidad financiera colaboraba en la organización de los actos de las fiestas de San Fernando. Paradójicamente, su nombre aparecía en distintas actividades pero no en el festejo taurino celebrado el 2 de junio y que se pudo celebrar gracias a esa aportación económica. Sin embargo, más de medio año después el dinero no solo no ha llegado a la empresa que organizó la corrida, Socar de Toros, sino que el Consistorio se ha visto obligado a devolver al banco el importe recibido.

Es el último episodio de un complejo asunto que el grupo municipal CáceresTú-Podemos incluso llevó a la Fiscalía por entender que se había beneficiado a una empresa privada con una ayuda encubierta y sin la correspondiente concurrencia competitiva. La Fiscalía de Cáceres no vio la entidad suficiente «como para constituir una infracción criminal» y archivó el caso. No obstante, dejó abierta la puerta a la vía contencioso-administrativa por «posibles irregularidades».

El caso ahora se alarga un poco más tras la devolución del dinero por parte del Ayuntamiento al banco. A consultas de HOY, lo confirmó ayer el concejal de Festejos, Pedro Muriel, que alude a cuestiones «más técnicas que políticas» y que aclara que el equipo de Gobierno ha querido ser respetuoso con las indicaciones recibidas por los técnicos. «Lo que hacemos es acatar los informes técnicos que se han emitido», se limita a reseñar el titular de Festejos. Muriel insistió en que el proceso para promover un apoyo económico a las ferias «fue limpio» y se hizo de forma «escrupulosa». «Se firmó el convenio y pasó por Junta de Gobierno. Se buscó un apoyo económico en el que también participó el presidente de la Junta para facilitar que la ciudad no se quedase sin festejo taurino», resalta.

Sobre la devolución del importe al banco, el concejal de Festejos incide en que es un pronunciamiento por parte del área de Intervención pero también jurídico. «Los informes emitidos se pronuncian para que devolvamos el dinero y así se ha hecho». Muriel aclara que en el propio convenio se especifica que es Liberbank quien debe pagar a Socar de Toros. Sin embargo, el documento también recoge que Liberbank podía ingresarlo al Consistorio, como a la postre hizo. Desde Intervención ya se apuntó en su momento que podía tratarse de una subvención encubierta.

«No tenemos nada que decir. Liberbank firmó un convenio, lo cumplió, asumió sus compromisos y pagó», señala la entidad bancaria. En la misma se considera que las respuestas debe ofrecerlas el Ayuntamiento, ya que por razones de confidencialidad no puede aportar más datos.

El empresario taurino corrobora que no ha cobrado y solicitará el ingreso de los 25.000 euros al banco.