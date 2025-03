El Ayuntamiento limpia el edificio okupado en la calle Margallo de Cáceres y tapia los accesos

El Ayuntamiento de Cáceres ha procedido este viernes a tapiar los accesos del edificio del número 64 de la calle Margallo, que había ... venido siendo okupado de forma reiterada en los últimos años, y donde a principios del pasado mes de enero se declaró un incendio. Ya había habido otro en febrero de 2023 debido a los fuegos que hacían en el interior las personas que lo okupaban de manera ilegal.

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, ha informado tras la Junta de Gobierno municipal celebrada este viernes de que una brigada compuesta por seis operarios de la empresa concesionaria de limpieza, Valoriza, ha sacado toda la basura acumulada dentro del inmueble y después se han tabicado todos los accesos.

Esta actuación venía siendo demanda desde hace años por los vecinos de la calle Margallo que sufrían las molestas causadas por los okupas. Ya pidieron una solución en el pleno de abril de 2023 y lo han venido reiterando desde entonces, sobre todo tras los dos incendios registrados en el edificio, que tuvieron que ser sofocados por los bomberos sin que se produjeran daños personales.

Pedro Muriel ha reconocido que, además de general molestias a los vecinos y «comprometer su seguridad y su salud», la okupación de este inmueble en pleno centro de Cáceres daba una imagen «decadente e incluso insalubre y poco segura» de esta popular vía.

El edil ha recordado que el pasado 31 de enero se emitió una resolución de Alcaldía por la que se ordenaba adoptar medidas cautelares consistentes en el precinto previo de todos los accesos del inmueble y su posterior tapado «por una cuestión de seguridad pública ante todo».

Sin embargo, Muriel ha explicado que cuando se procedía por parte de los servicios municipales a ese primer tapiado de la puerta principal «se pudo comprobar por parte de la Policía Local, que acompañaba a los servicios técnicos, que continuaba okupado». El Ayuntamiento solicitó entonces una autorización judicial y acto seguido se estableció un dispositivo de vigilancia permanente del edificio por parte de la Policía Local, con un seguimiento de los movimientos de personas que entraban y salían.

A lo largo de las últimas semanas los agentes han constatado que ya no había nadie en el interior, lo que ha permitido ejecutar al fin la orden de Alcaldía de tapiar los accesos.

El inmueble okupado aparece en el catastro a nombre de una empresa que ya no existe porque no cubrió sus deudas, por lo que la casa podría pertenecer a un banco. Se sabe que no es propiedad de la Sareb o 'banco malo', algo que hubiera agilizado los trámites, aunque desde el Ayuntamiento no se ha informado por el momento de a quién pertenece.