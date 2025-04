Los bomberos sofocan un incendio en un edificio okupado de la calle Margallo de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Sábado, 4 de enero 2025, 12:08 | Actualizado 14:37h. Comenta Compartir

Susto en la calle General Margallo de Cáceres. Los bomberos del Sepei han intervenido durante esta madrugada en un inmueble de esta céntrica vía, que comunica la zona de la Plaza de Toros con la plaza del Duque (Cuatro Esquinas), para sofocar un incendio declarado a la altura del número 64. Las llamas se localizaron en la última planta de un edificio okupado. Según ha informado la Policía Local, no había nadie dentro de la vivienda afectada cuando accedieron a su interior los servicios de emergencia, por lo que no ha habido que lamentar heridos. El aviso se recibió a las doce de la noche.

«Era de esperar. Llevaban ahí mucho tiempo y ahora con el frío han hecho alguna lumbre para calentarse seguro», apuntaba una residente de la calle San Justo, vía paralela a Margallo. El edificio ha sido precintado por riesgo de colapso de la estructura del tejado, según ha detallado Víctor Polo, jefe de guardia en el Sepei.

Hasta Margallo se desplazaron un total de cuatro dotaciones de bomberos. A las dos del parque cacereño se sumaron una procedente de Trujillo y otra de Plasencia, aunque finalmente no hizo falta que esta última interviniera. El fuego, según la información facilitada por Polo, se originó en la segunda planta, que se ha quemado por completo. Las llamas se extendieron al tejado e hicieron que colapsara una parte de la cubierta. En estos momentos hay riesgo de que se produzcan nuevos colapsos, razón por la que se ha precintado el inmueble. El resto del edificio no ha sufrido daños. Efectivos del Sepei han trabajado en la zona hasta las 9.15 horas de este sábado, momento en el que se ha dado por extinguido el incendio.

El último fuego registrado en este mismo punto se declaró en febrero de 2023, durante el último tramo de legislatura de Luis Salaya. Los vecinos de la calle Margallo pidieron en el mes de abril de ese mismo año en el pleno municipal una solución a los problemas de convivencia y seguridad surgidos a raíz de la casa okupa en la que se refugian personas con adicciones, y que provocaron la intervención de la Policía Local en varias ocasiones, en una de las cuales se había declarado un pequeño incendio en el inmueble.

«Los vecinos pensamos que esto no es solo un problema de okupación», dijo Jacinto Carvajal en representación de los vecinos durante el turno de intervenciones ciudadanas, sino que es una cuestión de salubridad porque allí vive gente «sin luz, sin agua, sin saneamiento» y pernoctan, «se drogan y hacen sus necesidades», por lo que advirtió de la «inquietud» que esto está generando en el vecindario.

Investigación abierta

Durante la mañana de este sábado el jefe de los bomberos se encontraba sobre el lugar de los hechos con la Policía Científica para tratar de esclarecer lo sucedido con pruebas sobre el terreno. De momento, se desconoce cuál ha sido el foco que ha originado el fuego.

Desde el Consistorio se indica que, tras el precinto del inmueble, se permanece a la espera de que se emitan nuevos informes complementarios de otras áreas municipales y, a partir de ahí, se actuará.

En su momento, tras la denuncia ciudadana en pleno, el Ayuntamiento explicó que se estaba trabajando en varias líneas. La primera era en aumentar la presencia policial para que «las cosas no se desmadren más", dijo Luis Salaya. El entonces alcalde también explicó que se estaba buscando al propietario de la vivienda, algo que «está resultado más difícil de lo que parecía», apuntó.

Y es que esta vivienda ocupada aparece en el catastro a nombre de una empresa que ya no existe porque no cubrió sus deudas, por lo que la casa podría pertenecer a un banco. En ese momento se sabía ya que no era propiedad de la Sareb o 'banco malo', algo que hubiera agilizado los trámites.

De forma paralela, el Ayuntamiento comunicó que ya había iniciado un expediente de disciplina urbanística para llegar, si es necesario, al embargo de la vivienda para «cerrarla a cal y canto e impedir que se pueda seguir entrando en ella», explicó Salaya.

Desde la asociación de vecinos Ciudad Monumental han denunciado la situación en sus redes sociales. «Una vez más. Y mientras, las personas que residen en el entorno con el miedo pegado al cuerpo», ha indicado el colectivo sobre el abandono del inmueble y la inseguridad que sienten los residentes.

