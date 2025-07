El Ayuntamiento se libra de pagar 100.000 euros a una mujer que se rompió la tibia y el peroné en Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres se libra de pagar 100.000 euros a una mujer que sufrió lesiones al caerse en la calle Barrio Nuevo. ... Se reclamaba que el acerado estaba en mal estado y que había causado una caída por la cual se produjo la fractura de la tibia y el peroné. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha desestimado el recurso de la mujer herida, por lo cual confirma la resolución judicial.

Por otro lado ese mismo tribunal ha emitido una sentencia por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto en la reclamación por lesiones sufridas a la entrada del cementerio municipal, lo que supone que se anula la resolución recurrida. El Ayuntamiento tiene, pues, que indemnizar a la recurrente la cantidad de 22.600 euros con los intereses legales establecidos. Se trata de Cándida Rubio, una mujer de 75 años que resultó herida con una doble fractura tras resbalar y caer al suelo debido al mal estado en el que se encontraba el firme. «Fui al cementerio y acabé con la pelvis y el hombro derecho fracturados. Me da pánico volver», aseguraba Cándida a este diario. Los hechos ocurrieron el 4 de marzo de 2024. Aprovechó esta circunstancia para visitar la tumba de su marido, que se encuentra en la parte nueva del camposanto. Fue en ese momento cuando Cándida cayó al suelo. «Estaba sola y no me podía levantar. Me ayudó un chico que estaba haciendo trabajos de jardinería», explica. Sus familiares la trasladaron posteriormente al hospital. «El problema es que cae constantemente agua en ese lugar y se forma lodo. Lo tienen que arreglar», clama la víctima.

En otro orden de cosas la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra la sentencia de primera instancia que le condenaba a abonar al Canal de Isabel II 134.000 euros por el riego de jardines y limpieza viaria de la Ronda Sureste, que se confirma por ser acorde a derecho.

El juez ya había estimado el recurso de la firma concesionaria sobre la interpretación del contrato de gestión del agua. Su posición ha sido que el pliego de condiciones no incluye la supuesta gratuidad para la Ronda Sureste, en lo que se refiere tanto al riego de jardines como a la limpieza viaria.