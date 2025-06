El Ayuntamiento de Cáceres debe indemnizar a una mujer que se cayó en el cementerio: «Acabé en urgencias con fracturas en la pelvis y el hombro»

Asistió a un entierro y acabó en urgencias. El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cáceres ha condenado al Ayuntamiento de la capital ... a indemnizar a Cándida Rubio, una mujer de 75 años, con 22.698 euros por los daños que sufrió en la entrada nueva del cementerio de la ciudad.

La víctima resultó herida con una doble fractura tras resbalar y caer al suelo debido al mal estado en el que se encontraba el firme. «Fui al cementerio y acabé con la pelvis y el hombro derecho fracturados. Me da pánico volver», asegura Cándida. Los hechos, según recoge la sentencia, ocurrieron el 4 de marzo de 2024.

La mujer fue al cementerio Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres a un entierro. Aprovechó esta circunstancia para visitar la tumba de su marido, que se encuentra en la parte nueva del camposanto. Fue en ese momento cuando Cándida cayó al suelo. «Estaba sola y no me podía levantar. Me ayudó un chico que estaba haciendo trabajos de jardinería», explica. Sus familiares la trasladaron posteriormente al hospital. «El problema es que cae constantemente agua en ese lugar y se forma lodo. Lo tienen que arreglar», clama la víctima. La mujer reclamó primero por vía administrativa ante la administración local.

La mujer había acudido a un entierro y se resbaló por el mal estado en el que se encontraba el suelo de la entrada nueva del cementerio

No contenta con la respuesta municipal, decidió llevar al Consistorio a los tribunales e interponer un recurso contencioso administrativo contra una resolución de alcaldía del Ayuntamiento de 31 de marzo de 2025, según la cual determinaba la responsabilidad patrimonial de la institución por un importe de 6.809 euros.

La demandante ha venido defendiendo que si ese acceso se hubiera mantenido de una manera correcta «no se hubiera producido la fatal caída». Según aparece en la sentencia (que se hizo pública el pasado día 19), la mujer alegó que «como consecuencia del estado en que se encontraba la entrada, por una falta manifiesta de mantenimiento y limpieza, se resbaló y cayó violentamente al suelo».

La entrada, según se recoge en el fallo, «se encontraba totalmente anegada de agua y barro, no existiendo ninguna señal indicativa del riesgo de caída, ni de precaución al viandante de accidente». El juez señala que el Consistorio deberá abonar además los intereses legales generados desde que se presentó la primera reclamación por la vía administrativa por parte de la demandante. Y apostilla que la compañía Zuritch Insurance responderá de acuerdo con el contrato de seguro que tenga suscrito con el Ayuntamiento de Cáceres.

«La administración es responsable de la caída, sin modulación alguna, pues, ante la presencia de piedras y barro, como consecuencia de las lluvias caídas en los días anteriores, debió prohibir el acceso por ese lugar hasta tanto se procediera a su limpieza o, al menos, advertir a quienes pretendieran acceder al cementerio por ese lugar del riesgo de caída», señala el fallo, que rechaza incluir en la indemnización las facturas abonadas por la herida al fisioterapeuta (415 euros) y al Hospital Quirón por consultas (662 euros).

Indica el juez que, en este caso, la recurrente no ha acreditado la necesidad de ese tratamiento rehabilitador para el correcto tratamiento de las lesiones sufridas o que el mismo no pudo ser prestado por el sistema público de salud, ni haberse aportado prueba alguna de la necesidad de acudir a consulta en la sanidad privada.

Mientras tanto, Cándida señala que no ha podido recuperarse de la lesión sufrida en el hombro derecho, debido a la demora con la que ha sido atendida en la Seguridad Social. Recurrió a la atención privada, dice, por el retraso en el sistema público. Antonio Rubio, letrado de la mujer demandante, apunta que ha habido más caídas en este mismo lugar.