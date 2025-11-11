HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen del punto limpio de proximidad de Cánovas recién arreglado. HOY

El Ayuntamiento de Cáceres repara el punto limpio vandalizado en Cánovas

El contenedor de objetos como electrodomésticos, aceite y ropa llevaba varios días inservible tras sufrir destrozos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:26

Arreglado. El Ayuntamiento de Cáceres ha reparado el punto limpio de proximidad que llevaba varios días en un alarmante estado de deterioro. Situado en ... el Paseo de Cánovas este contenedor de futurista diseño había sido blanco del vandalismo y aparecía con sus puertas abiertas y los desechos derramándose por el suelo. En la mañana de este martes la empresa Valoriza, adjudicataria del servicio de limpieza en la ciudad, ha llevado a cabo la mejora de este contenedor, que ya puede ser usado con normalidad. Está ubicado en la parte superior del paseo, cerca del inodoro que se inauguró el año pasado.

