El Ayuntamiento de Cáceres repara el punto limpio vandalizado en Cánovas

Arreglado. El Ayuntamiento de Cáceres ha reparado el punto limpio de proximidad que llevaba varios días en un alarmante estado de deterioro. Situado en ... el Paseo de Cánovas este contenedor de futurista diseño había sido blanco del vandalismo y aparecía con sus puertas abiertas y los desechos derramándose por el suelo. En la mañana de este martes la empresa Valoriza, adjudicataria del servicio de limpieza en la ciudad, ha llevado a cabo la mejora de este contenedor, que ya puede ser usado con normalidad. Está ubicado en la parte superior del paseo, cerca del inodoro que se inauguró el año pasado.

El punto limpio, que se instaló hace casi cuatro años (en enero de 2022), ofrece trece diferentes compartimentos para el reciclaje de residuos como cápsulas de café, sprays, pilas, ropa y calzado, tapones, aceite, componentes electrónicos y bombillas. Sirve también para depositar electrodomésticos usados. Durante su primer año recogió más de ocho toneladas de residuos. Se instaló de forma temporal, como un proyecto piloto para comprobar cómo era la respuesta de los usuarios.

El contenedor fue donado en enero por Conyser (la anterior adjudicataria del servicio de limpieza) para celebrar el premio la Pajarita Azul que recibió el Ayuntamiento en 2021 por su compromiso y gestión en la recogida selectiva de papel y cartón.

Este punto permitió que se eliminaran algunas paradas de contenedores de ropa y aceite de las islas ecológicas de los pares de Cánovas. Además, los compartimentos son modulables, lo que permite que los espacios se puedan adaptar teniendo en cuenta qué residuos se recogen más. Según informa la página web del Ayuntamiento es uno de los dos recursos limpios de proximidad que existen en Cáceres. El otro se encuentra en la entrada del Mercado Ronda del Carmen. Los particulares pueden también depositar este tipo de objetos en el punto limpio que se encuentra en el punto kilométrico tres de la carretera EX309 Torrejón el Rubio.

También hay un camión móvil que recorre semanalmente diferentes lugares de la ciudad para facilitar el poder tirar estos restos, que suponen un reto ecológico. El colegio Licenciados Reunidos, el centro deportivo, El Perú, la Plaza Obispo Galarza, la Plaza de Toros, el residencial Macondo, la Plaza de Noruega, la Sierrilla, Cáceres el Viejo o la Mejostilla son algunos de los lugares en los que para el punto limpio móvil. La información precisa de horarios y lugares puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Cáceres.