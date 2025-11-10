El punto limpio del paseo de Cánovas, en Cáceres, destrozado

Una parte del punto limpio de proximidad del paseo de Cánovas se encuentra inservible después de haber sufrido actos vandálicos en los últimos días. ... Según señala el Ayuntamiento de Cáceres, Valoriza, la empresa adjudicataria del servicio de la limpieza en la ciudad, lo reemplazará próximamente. El contenedor de diseño futurista tiene las puertas abiertas y los desechos se salen, derramándose por el suelo. Está situado en una zona de paso habitual y de recreo de los cacereños, muy próximo a los parques del paseo y al inodoro público. Sobre él se ha podido ver en los últimos basura común, y restos de vasos y envases de comida rápida de los restaurantes cercanos.

El punto limpio, que se instaló hace casi cuatro años (en enero de 2022), ofrece trece diferentes compartimentos para el reciclaje de residuos como cápsulas de café, sprays, pilas, ropa y calzado, tapones, aceite, componentes electrónicos y bombillas. Sirve también para depositar electrodomésticos usados. Durante su primer año recogió más de ocho toneladas de residuos. Se instaló de forma temporal, como un proyecto piloto para comprobar cómo era la respuesta de los usuarios.

Los cacereños respondieron bien a este recurso, punto habitual para deshacerse de esos objetos que no son fáciles de desechar y que, en algunos casos, suponen un reto ecológico, ya que no pueden tirarse a la basura convencional.

El contenedor fue donado en enero por Conyser (la anterior adjudicataria del servicio de limpieza) para celebrar el premio la Pajarita Azul que recibió el Ayuntamiento en 2021 por su compromiso y gestión en la recogida selectiva de papel y cartón.

Este punto permitió que se eliminaran algunas paradas de contenedores de ropa y aceite de las islas ecológicas de los pares de Cánovas. Además, los compartimentos son modulables, lo que permite que los espacios se puedan adaptar teniendo en cuenta qué residuos se recogen más. Según informa la página web del Ayuntamiento es uno de los dos recursos limpios de proximidad que existen en Cáceres. El otro se encuentra en la entrada del Mercado Ronda del Carmen. Los particulares pueden también depositar este tipo de objetos en el punto limpio que se encuentra en el punto kilométrico tres de la carretera EX309 Torrejón el Rubio.

También hay uno móvil que recorre semanalmente diferentes lugares de la ciudad. El colegio Licenciados Reunidos, el centro deportivo, El Perú, la Plaza Obispo Galarza, la Plaza de Toros, el residencial Macondo, la Plaza de Noruega, la Sierrilla, Cáceres el Viejo o la Mejostilla son algunos de los lugares en los que para el punto limpio móvil.