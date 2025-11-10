HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 10 de noviembre, en Extremadura?
Imagen de deterioro y suciedad del punto limpio de proximidad de la parte superior del Paseo de Cánovas. CRISTINA NÚÑEZ

El punto limpio del paseo de Cánovas, en Cáceres, destrozado

El vandalismo deja inservible una parte del contenedor, que se instaló hace tres años y da cabida a residuos específicos que son difíciles de desechar

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Una parte del punto limpio de proximidad del paseo de Cánovas se encuentra inservible después de haber sufrido actos vandálicos en los últimos días. ... Según señala el Ayuntamiento de Cáceres, Valoriza, la empresa adjudicataria del servicio de la limpieza en la ciudad, lo reemplazará próximamente. El contenedor de diseño futurista tiene las puertas abiertas y los desechos se salen, derramándose por el suelo. Está situado en una zona de paso habitual y de recreo de los cacereños, muy próximo a los parques del paseo y al inodoro público. Sobre él se ha podido ver en los últimos basura común, y restos de vasos y envases de comida rápida de los restaurantes cercanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  4. 4 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  5. 5 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  8. 8 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  9. 9

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  10. 10

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El punto limpio del paseo de Cánovas, en Cáceres, destrozado

El punto limpio del paseo de Cánovas, en Cáceres, destrozado