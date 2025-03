Los técnicos municipales de Cáceres asumen que el contrato de Jardines del Ayuntamiento está desfasado

Manuel M. Núñez Cáceres Viernes, 15 de julio 2022, 08:28 Comenta Compartir

Un informe del jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento advierte de que el contrato en el que se apoya el mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad presenta una «dotación y competencias» que a día de hoy «se han quedado desfasadas». Así se recoge en un documento del pasado 1 de julio en el que el principal técnico de área se pronuncia sobre la petición de la empresa del 20 de junio en la que solicita una prórroga. El compromiso entre el Consistorio y la concesionaria Talher tiene una duración de cuatro años. Empezó en enero de 2019, por lo que se cumpliría a comienzos de 2023.

El mantenimiento de las zonas verdes de la ronda sureste para el Consistorio supone una modificación de contrato de unos 38.00 euros

Los técnicos del Ayuntamiento no se oponen a la prórroga que quiere hacer efectiva Talher, por un año, ya que entre otras razones no hay tiempo, reconocen, para cerrar una nueva adjudicación antes de 2023. «En el plazo que queda para el cumplimiento del contrato no es posible llevar a cabo un proceso administrativo completo» de contratación. Por ello, se da el visto bueno a la prórroga, aunque se avisa: «Es parecer de esta jefatura –recalca el responsable de área– no acceder a nuevas prórrogas después de está primera». Y lo explica: «La dotación y competencias del contrato se han quedado desfasadas y en 2024 será necesario un nuevo contrato con competencias y dotación económica suficiente con el fin de garantizar una adecuada calidad».

La comisión de Desarrollo Urbano abordó este jueves una modificación del contrato por importe de 38.000 euros por la que Talher también pasa a ocuparse del mantenimiento de las zonas verdes de la ronda sureste.

Su estado precario había provocado las primeras quejas de los usuarios.