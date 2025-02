El Ayuntamiento de Cáceres frena el plan para reforestar con olmos y encinas la Ribera

Pedro Muriel: «El Gobierno no para las plantaciones, quiere evitar riesgos a esos árboles por las obras del saneamiento»

El concejal de Medio Ambiente aclara que el Ayuntamiento no se opone al plan de reforestación de Amigos de la Ribera, pero sí quiere que el mismo se ejecute de acuerdo a determinados aspectos. Por ejemplo, en la ubicación adecuada. Por ello, matiza Pedro Muriel, se pidió informe a la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano. «Yo mismo he estado reunido tratando el asunto con los responsables de Amigos de la Ribera del Marco y se les ha pedido una memoria con las actuaciones que tienen previstas y las que ya se han hecho. Es la única forma de coordinar esas acciones. Si se plantan determinados árboles en la parte en la que va el tanque de tormentas, en la obra de saneamiento, tenemos un problema. Porque ese proyecto es de interés público y allí van a entrar los operarios con maquinaria pesada». «Nosotros no paramos el plan de reforestación, queremos que siga adelante pero bajo esos criterios de prudencia para evitar que los árboles se planten en un sitio del que en cierto tiempo tengan que sacarlos por las obras. Eso sería un problema», insiste Muriel. Señala que además de los responsables de la Asociación Amigos de la Ribera en el encuentro estuvo un biólogo y se ha hablado con Parques y Jardines aparte de solicitar ese informe técnico. En el mismo, se da la alternativa de llevar a Vistahermosa las plantaciones.