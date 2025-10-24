HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Huertas de la Ribera del Marco con la Ciudad Monumental al fondo. HOY

El Ayuntamiento de Cáceres buscará nuevas vías de financiación para actuar en la Ribera del Marco

El equipo de Gobierno sale al paso de las críticas recibidas por el PSOE tras no lograr los 3,3 millones solicitados para la recuperación de zonas verdes y dice que el proyecto 'Recrea' seguirá adelante

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:19

Comenta

El proyecto 'Recrea', diseñado por el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con Seo Birdlife, seguirá adelante. Este es el mensaje que ha lanzado este viernes ... tras la junta de gobierno Pedro Muriel, concejal de Medio Ambiente y portavoz adjunto del gobierno de Rafael Mateos. El edil ha indicado que el Consistorio seguirá buscando ayudas para ejecutarlo y que, si al final no llegan, lo hará con fondos propios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  2. 2 Un fin de semana de lluvias en Extremadura abre la puerta a la llegada de un 'tren de borrascas' atlánticas
  3. 3 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  4. 4 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  5. 5 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  6. 6 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  7. 7 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros
  8. 8 El sorteo de la Lotería Nacional deja parte de su segundo premio en Extremadura
  9. 9

    Ambiente de elecciones en la política extremeña: comicios en diciembre o marzo
  10. 10 Este es el programa completo del Otoño Mágico del Valle del Ambroz 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Cáceres buscará nuevas vías de financiación para actuar en la Ribera del Marco

El Ayuntamiento de Cáceres buscará nuevas vías de financiación para actuar en la Ribera del Marco