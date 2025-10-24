El Ayuntamiento de Cáceres buscará nuevas vías de financiación para actuar en la Ribera del Marco

El proyecto 'Recrea', diseñado por el Ayuntamiento de Cáceres en colaboración con Seo Birdlife, seguirá adelante. Este es el mensaje que ha lanzado este viernes ... tras la junta de gobierno Pedro Muriel, concejal de Medio Ambiente y portavoz adjunto del gobierno de Rafael Mateos. El edil ha indicado que el Consistorio seguirá buscando ayudas para ejecutarlo y que, si al final no llegan, lo hará con fondos propios.

Hay que recordar que el PSOE ha culpado esta semana al ejecutivo municipal de la pérdida de los fondos europeos solicitados para llevar a cabo la iniciativa. En concreto, el Ayuntamiento había solicitado junto a SEO Birdlife 3,3 millones de euros en una convocatoria de la Fundación Biodiversidad. El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende esta fundación, emitió a finales de agosto la resolución definitiva sobre esta convocatoria para la renaturalización de zonas verdes en espacios urbanos. Y en esa resolución el proyecto cacereño se quedaba fuera.

«Yo tengo que decir a nuestros compañeros del grupo socialista que no ha perdido este Ayuntamiento 3,3 millones de euros. Hemos llamado a la puerta del gobierno central, del gobierno de Sánchez, para que nos financiara parte del proyecto de la Ribera del Marco y no nos ha concedido esos fondos. Pero perder fondos es lo que pasó con la fase dos de la rehabilitación de la muralla», ha dicho Muriel en referencia a la retirada de la subvención concedida al Consistorio para recuperar dos tramos del lienzo almohade comprendidos entre la Puerta de Mérida y los adarves.

Muriel ha tirado de cifras para contrarrestar las acusaciones recibidas por parte del PSOE. «El Ayuntamiento de Cáceres no fue el peor calificado y clasificado en este proyecto Recrea». Y ha añadido que ha quedado el cuarto en reserva. «Pero es que después hay 22 ayuntamientos que quedan fuera por debajo del de Cáceres», ha agregado el edil.

«Ese proyecto -ha avanzado Muriel- no se guarda en un cajón ni se va a tirar a la papelera. Volverá a ser presentado las veces que haga falta para conseguir financiación necesaria para ser una realidad lo antes posible y, si no, lo haremos con fondos propios», ha indicado. «Lamentamos que el gobierno central no haya sido sensible con Cáceres una vez más con un proyecto tan importante como la renaturalización de la Ribera del Marco», ha subrayado.

Hay que recordar que el proyecto que se ha quedado fuera de las ayudas de la Fundación Biodiversidad incluía la elaboración del Plan de Infraestructura Verde y Azul de Cáceres, la restauración y renaturalización de la Ribera del Marco, la conexión verde entre el núcleo urbano y la Ribera del Marco y un proceso participación ciudadana y sensibilización.

Valoración de los datos del paro y la ampliación de Capellanías

Durante la rueda de prensa de este viernes el Ayuntamiento se ha felicitado además por los buenos datos del paro. «En Cáceres hay 5.838 personas desempleadas, la cifra más baja de la historia desde que hay registros», ha presumido Muriel refiriéndose a las cifras correspondientes al mes de septiembre y teniendo como fuente el Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo). «Desde junio el paro en la ciudad está por debajo de la barrera de los 6000 parados», ha agregado el edil.

Tras dar a conocer estos datos, el portavoz adjunto se ha mostrado confiado en que la tendencia continuará una vez que lleguen nuevas empresas a la ciudad. En este sentido, se ha referido a la ampliación del polígono de las Capellanías. «Se han firmado y están en trámite de firma en notaría el 85 por ciento del suelo de Capellanías II. El 15 por ciento restante sigue en negociaciones y es el suelo que se podría someter a subastas», ha zanjado Muriel.