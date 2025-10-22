HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Suciedad acumulada en la Ribera del Marco en una imagen de 2022. HOY

El PSOE culpa al gobierno local de Cáceres de la pérdida de fondos europeos para la Ribera del Marco

El Ayuntamiento había solicitado junto a SEO Birdlife 3,3 millones de euros en una convocatoria de la Fundación Biodiversidad para la renaturalización de zonas verdes en espacios urbanos

C. M.

Cáceres

Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:05

Comenta

El PSOE de Cáceres ha culpado este miércoles al gobierno municipal de Rafael Mateos por no haber conseguido los 3,3 millones de euros de ... fondos europeos que había solicitado el Ayuntamiento junto con SEO Birdlife para el llamado programa Recrea, destinado a rehabilitar la Ribera del Marco mediante diversas actuaciones.

