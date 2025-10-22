El PSOE culpa al gobierno local de Cáceres de la pérdida de fondos europeos para la Ribera del Marco

El PSOE de Cáceres ha culpado este miércoles al gobierno municipal de Rafael Mateos por no haber conseguido los 3,3 millones de euros de ... fondos europeos que había solicitado el Ayuntamiento junto con SEO Birdlife para el llamado programa Recrea, destinado a rehabilitar la Ribera del Marco mediante diversas actuaciones.

El Ministerio para la Transición Ecológica emitió a finales de agosto la resolución definitiva sobre una convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad para la renaturalización de zonas verdes en espacios urbanos. Fueron aprobados 12 proyectos por importe de 39 millones de eneros, mientras que otros 39 quedaron en reserva y 16 fueron desestimados. El proyecto Recrea de Cáceres fue uno de los que se pusieron en reserva, en concreto en la posición 14, lo que virtualmente le deja fuera de las ayudas.

El PSOE cacereño ha emitido este miércoles una nota de prensa en la que culpa al gobierno municipal del PP por «su incapacidad para gestionar». El concejal socialista Jorge Villar ha asegurado que la no consecución de estos fondos «es el reflejo más claro de la falta de gestión y de ambición del actual gobierno municipal del Partido Popular».

Villar ha asegurado que «gracias al trabajo de la anterior corporación socialista y a la colaboración con el Gobierno de España, Cáceres ha conseguido atraer más de 121 millones de euros en fondos europeos y nacionales, para la gran actuación de saneamiento y depuración que ejecutará Aquaes, y que marcará un antes y un después en la recuperación medioambiental de la Ribera».

«No se puede ir contra el Gobierno de España en una cosa y después no reconocer su apoyo en la otra», ha reprochado el concejal. «Cuando el PP fracasa en sus gestiones, busca culpables fuera. Pero la realidad es que el proyecto Recrea del Ayuntamiento de Cáceres ha obtenido una de las puntuaciones más bajas de todas las presentadas en España, lo que demuestra una preparación deficiente y una falta de rigor absoluto.»

Discurso victimista

El edil socialista ha subrayado que «la incapacidad del Partido Popular para captar fondos europeos empieza a ser una constante preocupante. Siguen sin conseguir proyectos, no ejecutan los más de 20 millones de euros obtenidos en la legislatura pasada, y aun así mantienen un discurso victimista, como si Europa o Madrid les tuvieran manía», ha ironizado.

Villar ha recordado, además, que «es el mismo Partido Popular que, en la legislatura anterior, acusaba con inquina y mala fe al gobierno socialista por supuestamente haber 'dejado escapar fondos europeos para la Ribera del Marco'». «Hoy, la realidad se impone: han probado su propia medicina. Entonces era pura propaganda, ahora es un fracaso de gestión tangible, medible y doloroso para la ciudad.»

Por último, el concejal socialista ha insistido en que «la Ribera del Marco no puede seguir siendo rehén de la incompetencia del PP. La recuperación de este pulmón verde de Cáceres es una prioridad que requiere liderazgo, trabajo técnico y colaboración institucional, no excusas ni enfrentamientos estériles con el Gobierno de España».

El proyecto que se ha quedado fuera de las ayudas de la Fundación Biodiversidad incluía la elaboración del Plan de Infraestructura Verde y Azul de Cáceres (que afecta a toda la ciudad,la restauración y renaturalización de la Ribera del Marco, la conexión verde entre el núcleo urbano y la Ribera del Marco y un proceso participación ciudadana y sensibilización.