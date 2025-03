El Ayuntamiento de Cáceres autoriza de nuevo cacharritos en Cánovas pese a que ordenó levantarlos por los impagos

Cuando se cumplen dos meses desde que el alcalde de, Rafael Mateos, dio orden de levantar los cacharritos de la parte baja de Cánovas ... tras constatar los servicios técnicos municipales los impagos con la administración de la empresa que los explota las atracciones ya están a punto para funcionar y con toda normalidad. Ello se debe a que un segunda empresa ha logrado autorización.

Sobre la misma el Consistorio pidió informes para ver si existía relación de parentesco con la anterior o estaba interpuesta para eludir responsabilidades. Es la denominada teoría del 'levantamiento de velo' en relación a la «creación de empresas en sustitución de las preexistentes, incursas en causas de prohibición de ser beneficiarias de concesiones de autorizaciones públicas, por deudas con la Administración».

La investigación alude a Playfull Park, una mercantil, que pidió permiso para abrir las atracciones del 15 de febrero al 30 de abril. La anterior era A. García Grupo SL, sobre que se acreditaron según los técnicos 17 impagos con multas, tasas o impuesto de rodaje que sumaban más de 45.000 euros. A ellos se sumaban otros cuatro recibos sobre ocupación de vía pública con más de 16.000 euros pendientes. La tesorera municipal municipal ya advirtió de que el pago de las tasas debe ser anterior a la ocupación de la vía, algo que no se cumplió.

El grupo municipal socialista ha denunciado esta situación sobre la que ya ha informado HOY y exige «que se depuren responsabilidades políticas ante las irregularidades e impagos reiterados». Habla de «una falta de respeto hacia todos los vecinos y vecinas de Cáceres que sí hacen frente a sus tributos», ya que el Gobierno ha consentido que se mantengan esos impagos.

El PSOE quiere «que se investigue» lo ocurrido. En concreto, la concejala María Ángeles Costa menciona que se adeudan 52.553 euros con recargos e intereses. «Conocían este hecho y sin embargo se le han seguido concediendo ocupaciones en vía pública haciendo aún mayor la deuda», lamenta.

Vigilancia

«Esta empresa ha seguido acumulando impagos y deudas», señala el grupo socialista, que hace alusión a los informes de la Tesorería municipal en los que incide en que «no se ha vigilado» que la mercantil pagase para poder estar operativa en el parque de Gloria Fuertes, en la zona baja de Cánovas. Se da el caso de que la empresa ni siquiera abonó la fianza obligatoria por lo que, en caso de producirse daños con su actividad, el Ayuntamiento «no podría resarcirse», avisaron los técnicos.

El 31 de enero pasado, la Junta de Gobierno abordó el asunto. El alcalde ordenó el «levantamiento inmediato» de los cacharritos al no cumplirse la obligación de estar al corriente de pago. No solo no ha sido así sino que ahora se autoriza la actividad a una segunda empresa.

Se denomina Playfull Park SL y su representación corresponde a Rocío García Vega. Pide explotar un pequeño carrusel, una mininoria y un puesto de buñuelos. Tras estudiar esa solicitud, el Consistorio se basa en un informe de su secretario general en el que concluye que «no se deriva del expediente que la empresa solicitante se haya creado con el propósito de poder actuar en el tráfico jurídico en lugar de la entidad deudora A. García Grupo SL y así eludir el pago». Además, defiende, esa mercantil ya está en vías de pagar y ha acordado un calendario con el Organismo Autónomo de Recaudación. Ante ello, el Gobierno local optó por concederle autorización. Es decir, ni siquiera ha hecho falta levantar los cacharritos tal y como se ordenó.

«Rafael Mateos y su equipo autoriza con carácter retroactivo que esta nueva empresa pueda instalar varias atracciones infantiles desde el día 15 de febrero de 2025 hasta el 30 de abril de 2025, atracciones que nunca desaparecieron del Paseo de Gloria Fuertes», abunda el PSOE. Se fija en que en el expediente se señala «a pesar de que ambas empresas están vinculadas familiarmente y las atracciones sean las mismas, no se ha creado para eludir el pago de la deuda».

«Todo ello nos causa muchas dudas sobre la gestión tanto de alcalde como de su equipo de Gobierno», critica la concejala Costa. El grupo socialista cree que es una situación «muy grave» y pregunta «por qué no se le ha exigido la deuda antes, por qué se han mantenido contratos y concesiones con una empresa deudora« y los motivos por los que no se levantaron las atracciones ni se multó a la empresa.