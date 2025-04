El PP presenta a Rafael Mateos como el alcalde del cambio para Cáceres

Abrazos, saludos, brazos en alto, sonrisas varias y decibelios. La puesta en escena estaba milimétricamente calculada este miércoles en las Caballerizas, ajardinado y popular espacio ... de la capital cacereña elegido por el PP para presentar su proyecto en Cáceres. El proyecto del cambio, tal y como se puso de manifiesto.

Cuando Rafael Mateos, candidato a la alcaldía, apareció en escena junto a María Guardiola, presidenta regional y aspirante a presidir la Junta de Extremadura, sonaba a todo volumen por los altavoces el 'Peaple have the power' de Patti Smith. No parecía casualidad, después de que en la primera intervención de la noche, la del presidente provincial, Laureano León, quedase de manifiesto eso de que 'la gente tiene el poder', cuando criticó abiertamente a los gobernantes que no toman decisiones. «Eso ha sucedido en Cáceres», lamentó.

El agotamiento del Gobierno socialista de Luis Salaya, la falta de iniciativas e impulso, son los argumentos a los que se agarran los populares para reivindicar la necesidad, casi la urgencia, de ese cambio. María Guardiola subió al estrado y fue aclamada con gritos de 'presidenta'.

Cáceres en el centro de la agenda

El acto contó con la presencia de más de un centenar de afiliados, simpatizantes y concejales y exconcejales. Guardiola presumió de su amistad con Rafael Mateos y acuñó la expresión 'aquí te pillo, aquí te miento' para hacer una dura critica en clave local y sobre todo regional.

Ampliar Imagen del acto, con los asistentes y Rafael Mateos durante su intervención. ARMANDO MÉNDEZ

«Que Rafa sea alcalde es lo mejor que le puede pasar a Cáceres», resumió antes de acudir al símil. «Vara y Salaya están en modo Wallapop. No hay día que no intenten vendernos algo: mega, giga.. pero en lo que somos líderes es en paro», concluyó. «Vamos a colocar a Cáceres en el centro de la agenda política de la Junta», vaticinó a modo de adelanto sobre su desembarco en el Gobierno regional. «Es nuestro momento», se despidió mientras se dirigía a Rafael Mateos.

El cambio que propugna el PP se articulará en cinco ejes, avanzó el propio Mateos: innovación y empresa, con un paquete de medidas fiscales y simplificación administrativa; jóvenes; cultura y patrimonio; barrios, y medio ambiente. A partir de ahí, hizo su gran anuncio: «Voy a poner en marcha este proyecto». Y habló de la rehabilitación completa de la Ribera del Marcos si es alcalde. «Muchas promesas, pero no se ha hecho nada. El PP lo tiene decidido. Y lo vamos a hacer».

Posteriormente añadió sobre la que fue una de las reivindicaciones históricas socialistas frente a la ampliación del Parque del Príncipe:« Me voy a dejar la piel para que Cáceres pueda crecer mirando a la Ribera». Durante el acto se proyectó un vídeo con esa futura intervención. Luego, nuevos pronósticos de victoria el 28-M y más aplausos, decibelios y abrazos. Con pulseras y piruletas de Mateos, incluidas.