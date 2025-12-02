HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Ayuntamiento activa una campaña de vigilancia sobre el uso de patinetes

Redacción

CÁCERES.

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Cáceres puso en marcha una campaña informativa y un dispositivo especial de vigilancia y control del uso de los patinetes eléctricos en la ciudad para prevenir incidentes en la vía pública. Esta iniciativa surge ante el notable incremento de usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y el aumento de accidentes vinculados a su uso, especialmente de cara al periodo navideño en el que la compra de estos dispositivos se dispara.

El concejal de Servicios Públicos, Movilidad y Seguridad, Pedro Muriel, subrayó que los patinetes eléctricos «no son un juguete», sino vehículos sometidos a una normativa clara que muchos usuarios aún desconocen.

Muriel recordó que solo pueden conducirlos mayores de 16 años, y que su uso está limitado exclusivamente a la calzada, por lo que está prohibido circular por aceras. El uso del casco es obligatorio, así como el respeto a los pasos de peatones, límites de velocidad y señalización vial.

Aumento de accidentes

Además, explicó que a partir del 1 de enero de 2026 todos los VMP deberán contar con un seguro de responsabilidad civil, y que en 2027 será obligatorio disponer de un certificado de características técnicas. Los patinetes adquiridos desde 2024 ya incluyen dicho certificado, pero los anteriores deberán adaptarse.

El concejal señaló que gran parte de estas normas siguen siendo desconocidas para muchos usuarios pese al incremento de siniestros registrados. Y es que, según datos de la Policía Local, en 2022 se registraron 3 accidentes, en 2023, 10, uno de ellos con alcoholemia positiva, en 2024, 15, y en 2025, hasta noviembre, se han contabilizado 21 accidentes.

Por lo tanto, el incremento de la siniestralidad en accidentes de tráfico aumentó un 600%.

