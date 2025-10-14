Los avisos por jabalíes en Cáceres se reducen «casi a cero» tras abatir los arqueros otros 41 ejemplares en el último año La Federación Extremeña de Caza destaca la bajada «drástica y sostenida» de la presencia de estos animales en el casco urbano tras la puesta en marcha de la campaña de control en 2022

Jabalíes en la glorieta de la Universidad Laboral de Cáceres en el verano de 2020.

El Servicio de Control con Arco de Especies Silvestres (SCAES) que gestiona la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), para la gestión de la sobrepoblación de jabalíes, ha llevado a cabo una «reducción drástica y sostenida» de estos animales en la ciudad de Cáceres, según informa la Federación en una nota de prensa.

Esta actividad, autorizada el 10 de mayo de 2022, nació como respuesta a la creciente presencia de jabalíes en el casco urbano y su entorno, que provocaba «daños, accidentes y numerosas quejas vecinales», según Fedexcaza. Antes de su puesta en marcha, la Policía Local registraba hasta 88 avisos al año por la presencia de estos animales en distintas zonas de la ciudad.

Durante el último periodo de actuación -de agosto de 2024 a septiembre de 2025-, un grupo de 18 arqueros ha llevado a cabo un control selectivo en el entorno urbano y periurbano de la capital cacereña, con un resultado de 41 jabalíes «controlados», en palabras de la Federación.

Los datos reflejan una «reducción drástica y sostenida» de la presencia de jabalíes en el municipio desde que comenzó el programa. En el primer año completo de trabajo (2022-2023), el SCAES realizó 138 salidas, con 45 ejemplares capturados y una disminución de los avisos vecinales a solo 17. Actualmente, los avisos vecinales por presencia de jabalíes se han reducido «prácticamente a cero», según los registros de la Policía Local de Cáceres.

Según el último informe, el 54% de los ejemplares abatidos fueron machos, lo que demuestra el efecto disuasorio del control sobre las hembras reproductoras; casi el 50% de los animales eran adultos, los más habituados a los entornos urbanos y potencialmente peligrosos para la convivencia.

Además, un 50% superaban los 60 kilos de peso, lo que según Fedezcaza «evidencia la eficacia del control sobre individuos grandes y dominantes». Se detectó un caso de cruzamiento con cerdo vietnamita, por lo que la Fedeeración subraya la importancia de «continuar extrayendo ejemplares híbridos o alóctonos para proteger el patrimonio genético del jabalí silvestre».

Además, este servicio, sin coste para la administración, ha contribuido a «minimizar daños agrícolas, prevenir accidentes de tráfico y mejorar la seguridad ciudadana en zonas donde la presencia de suidos se había convertido en un problema recurrente».

El presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, ha valorado «muy positivamente» el trabajo del SCAES, subrayando que «demuestra que la caza responsable es una herramienta eficaz, sostenible y segura para la gestión de la fauna en entornos urbanos y periurbanos».

Finalmente, remarca que gracias a la colaboración entre la federación y administraciones públicas, «hoy Cáceres es un ejemplo en el control de la fauna silvestre».