Avisan a vecinos de Fuente Fría, en Cáceres, que dejen libres las casas para su derribo

Movimientos en el entorno de Fuente Fría. Una vez aprobado en pleno el proyecto urbanístico San Francisco 06, la amenaza de la piqueta se ... cierne con más fuerza que nunca sobre la treintena de edificaciones que aparecen en la memoria de esa intervención.

Tiene que ver con el futuro parque de la Ribera del Marco, que enlaza en el planeamiento de la ciudad, el Plan General Municipal (PGM), con unos terrenos de la barriada del Espíritu Santo. El proyecto inicial data de hace 20 años y ahora se ha actualizado con cambios en la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que lo gestiona y que lo quiere materializar. A la vez que se aborda la construcción de 415 viviendas en bloques de seis alturas entre Ronda de San Francisco y Cervantes, en las inmediaciones de Fuente Fría se libera el terreno para una gran zona verde. Los damnificados son quienes tienen sus casas allí, en unos casos. En otros, los que llevan años utilizando parcelas y casas de labranza con sus animales en ellas. Todos se preparan para salir.

Los hay que ya han recibido el aviso por parte de un bufete de abogados para que abandonen esos terrenos en las próximas semanas. La propia Agrupación urbanística es la que, también a través de abogados, gestiona con otros propietarios una salida pactada. Es decir, en la fase en la que están esos inquilinos es en la de una negociación pura y dura. Es el caso de Patxi Cañamero.

Vivienda baja

Este popular músico cacereño vive en el Alto de Fuente Fría en una casa baja con vistas al arroyo y estudio propio. Ya se está buscando la vida. «Los vecinos damos por hecho que nos vamos a ir, pero con lo que me pagan no me llega para otro piso. No creo que pueda irme ni a un cuarto sin ascensor en Aldea Moret», resume de forma gráfica para dar a entender que no solo es que le cambie la vida sino que lo va a hacer a peor. La particularidad es que su vivienda baja en la Ribera está a pocos metros del hospital en el que fue tratado de un cáncer y a donde sigue acudiendo habitualmente.

«Damos por hecho que nos tendremos que ir. Les he dicho que me echan de casa contra mi voluntad», afirma un afectado

«He recibido un escrito y también me han llamado. Ayer hablamos. Les he explicado que me echan de casa en contra de mi voluntad. Estamos viendo la opciones que hay porque la valoración de la casa es mínima y es de 2007 nada menos», cuenta. Patxi lleva viviendo allí desde 2001 y espera este mismo mes la visita de los representantes de la AIU. Negocia un acuerdo, pero no porque quiera sino porque da por hecho que deberá irse. Su casa está hipotecada. En total se tirarán 32 inmuebles. Los terrenos quedarían libres para el parque. Lo ejecuta el Ayuntamiento en más de 50.000 metros cuadrados.