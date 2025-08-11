HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
Imagen de archivo de una de las piscinas de la Ciudad Deportiva de Cáceres. LORENZO CORDERO

Una avería en una de las piscinas de la Ciudad Deportiva de Cáceres deja sin chapuzón a los bañistas más madrugadores

Según la información facilitada por la Junta de Extremadura, este lunes se ha estropeado la cloradora de uno de los vasos y la previsión es que se repare durante esta misma jornada

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:30

Los bañistas de la Ciudad Deportiva de Cáceres, recinto dependiente de la Junta de Extremadura que cuenta con unas de las piscinas de verano ... más demandadas de la ciudad, se han quedado este lunes por la mañana sin su chapuzón. El motivo está en una avería detectada en uno de los vasos. La imagen más repetida ha sido la de los usuarios, con su bolsa al hombro, dándose la vuelta sin poder bañarse.

