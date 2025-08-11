Una avería en una de las piscinas de la Ciudad Deportiva de Cáceres deja sin chapuzón a los bañistas más madrugadores

Los bañistas de la Ciudad Deportiva de Cáceres, recinto dependiente de la Junta de Extremadura que cuenta con unas de las piscinas de verano ... más demandadas de la ciudad, se han quedado este lunes por la mañana sin su chapuzón. El motivo está en una avería detectada en uno de los vasos. La imagen más repetida ha sido la de los usuarios, con su bolsa al hombro, dándose la vuelta sin poder bañarse.

«Esta mañana se ha estropeado la cloradora en uno de los vasos, pero la previsión es que hoy a lo largo del día vuelva a estar en servicio. El otro vaso de 25 metros y el infantil están en uso», se asegura desde la administración regional.

Según los testimonios de usuarios a los que ha tenido acceso HOY, a los bañistas no se les ha permitido acceder al recinto de baños, a pesar de que la avería se focalice solo en uno de los vasos existentes.

Hay que recordar que estas instalaciones acaban de ser reformadas. Las obras realizadas en la Ciudad Deportiva han mejorado el sistema hidráulico de los vasos. También se han renovado los bordillos, situándolos en la línea del agua y garantizando la seguridad de usuarios y deportistas. El importe de las actuaciones ha sido de 380.000 euros.

Por otro lado, en el vaso infantil se ha procedido a adaptar, según la normativa vigente, la profundidad de este para hacerlo «más seguro», según la Junta. Por último, se han instalado duchas más sostenibles, sustituyendo las automáticas por otras manuales, evitando así el malgasto de agua.

Estos trabajos se demoraron algo más de lo previsto, lo que provocó un leve retraso en la apertura del recinto, que siempre es uno de los primeros en abrir sus piscinas cuando llega el mes de junio.

Se esperaba inicialmente que la temporada de baños arrancara en la Ciudad Deportiva el 16 de junio. Pero no pudo ser. Lo hicieron el día 27 de junio.

Las piscinas de la Ciudad Deportiva vienen a completar la oferta pública de Cáceres, formada además por las cuatro piscinas que el Ayuntamiento gestiona en la capital cacereña a través de la empresa Conyser (que se ha hecho cargo de la concesión de manera provisional al quedarse el concurso convocado por el Consistorio desierto). Estas piscinas (Parque del Príncipe, San Jorge, Agustín Ramos Guija –Cáceres el Viejo–, y Aldea Moret, además de la de Valdesalor) abrieron sus puertas el pasado 20 de junio, aunque las críticas ciudadanas no tardaron en llegar por el color verde del agua y por deficiencias como las detectadas en el vaso infantil del recinto de Pinilla.

A los recintos públicos hay que sumar la piscina del camping, que explota una empresa concesionaria. Fue la primera en abrir al público. Lo hizo el 5 de junio.

El sistema de pago en la Ciudad Deportiva es distinto al empleado en el resto de dotaciones públicas de la ciudad. Primero hay que darse de alta como usuario y obtener una tarjeta que se recargará con el número de baños que cada usuario quiera. Los pagos se hacen a través del modelo 050 en los bancos y también por internet.