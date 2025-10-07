La avenida de la Hispanidad de Cáceres tendrá 24 nuevas farolas para prevenir atropellos

La avenida de la Hispanidad de Cáceres, una vía que registra un importante número de atropellos, algunos de ellos con resultado de muerte ... como el del pasado mes de junio, va a contar con 24 nuevas farolas que se instalarán en los postes de las ya existentes pero a menor altura para mejorar la iluminación, tanto de las aceras como de la calzada, y contribuir así a aumentar la seguridad vial de los peatones.

De momento se instalarán en el tramo que va desde el puente sobre la avenida de Cervantes y el cruce con el Palacio de Justicia, pero la idea es colocarlas en toda la avenida, que une la rotonda de Renfe con el citado cruce de los juzgados.

Se trata de una de las medidas que el Ayuntamiento de Cáceres va a implementar para mejorar la seguridad vial en esta avenida después de que, hace unas semanas, se llevara a cabo una poda importante del arbolado para mejorar la iluminación.

«Una vez que se ha hecho esa poda agresiva, hemos constatado que la iluminación sigue siendo insuficiente fundamentalmente para los peatones y con el objetivo de ganar en seguridad para los peatones y en comodidad, en los próximos días vamos a instalar 24 nuevas farolas entre el puente y la zona de los juzgados», ha anunciado el alcalde Rafael Mateos, que ha visitado este martes la zona junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, y la de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, recoge Europa Press.

Luces más bajas

Para su instalación se va a colocar un nuevo brazo en los báculos existentes, que va a alumbrar directamente al acerado y a una altura mucho más baja que la que existe y por debajo de la copa de los árboles. «Posteriormente iremos incrementando cuando veamos que la medida es positiva y seguiremos incrementando el resto de la avenida», ha asegurado el regidor cacereño.

«Somos conscientes que el principal problema que tiene esta avenida o uno de los principales problemas que tiene esta avenida es el porte que tienen los árboles existentes en ella. Se ha hecho una poda lo más agresiva posible pero no se pueden podar más los árboles por recomendación y por criterios técnicos y, por lo tanto, una vez que hemos visto que la poda no es suficiente para ganar en iluminación, lo que vamos a hacer es mejorar directamente la iluminación», ha recalcado Mateos.

A preguntas de los medios sobre otras medidas de seguridad que se habían barajado para esta avenida, como más pasos de peatones elevados, o farolas inteligentes que iluminan más cuando detectan personas, el alcalde ha indicado que se han realizado «múltiples» actuaciones en esta avenida como pasos de peatones asimétricos o la colocación de bandas reductoras pero que «también somos conscientes que tiene molestias para los vecinos por el ruido que generan».

Pasos de peatones

Respecto a la construcción de pasos de peatones sobre elevados hay que tener en cuenta que en las inmediaciones se encuentra el Hospital San Pedro de Alcántara, por lo que es una zona de uso importante por ambulancias y por vehículos de emergencia, y hay que valorar los inconvenientes para el transporte de enfermos.

Mateos ha avanzado que se trabaja también en la implementación de algún paso de peatones inteligente con empresas del sector para, al menos a modo de prueba, instalar alguno de esos pasos inteligentes que no dejan de ser pasos que se sobreiluminan cuando un peatón va a cruzar. Asimismo, ha recordado que también existen en la zona pasos de peatones regulados semafóricamente como el de avenida de la Bondad, que fue el último que se implementó.

«Lo que sí tiene que haber es una concienciación ciudadana, yo creo que es importante el cumplimiento de las normas de tráfico, el cumplimiento de los límites de velocidad y sobre todo la precaución a la hora de acercarse a los pasos de peatones para garantizar que los peatones puedan cruzar con máxima seguridad«, ha subrayado.

Mejoras de accesibilidad

También en esta zona de la avenida de la Hispanidad, se han llevado a cabo actuaciones de mejora de la accesibilidad, a través de fondos del antiguo PER, que han consistido en la reforma de cuatro plazas diferentes que conectan la citada valle con la barriada de Llopis Ivorra.

Estas obras han consistido en la sustitución del pavimento, que se encontraba muy deteriorado, para ganar accesibilidad y hacerlo más cómodo para los vecinos que viven en esta zona. Estos trabajos son complementarios a los que se hicieron también en la avenida de la Hispanidad, en este caso en el tramo comprendido entre la glorieta de Renfe y la estación de autobuses, donde se sustituyó gran parte del acerado existente que estaba levantado por las raíces de los árboles.

Aparte de esas actuaciones, también se van a sustituir las escaleras que conectan las plazoletas de la avenida de la Hispanidad con la barriada de Llopis Ivorra, colocando en su lugar unas rampas que faciliten el acceso a las personas con movilidad reducida.

«Todo eso son actuaciones que vienen a poner de manifiesto el compromiso que tiene el Ayuntamiento de Cáceres con la accesibilidad, con la seguridad, con los barrios y, sobre todo, la preocupación que tenemos con esta vía, donde somos conscientes que ha habido accidentes en los últimos años y que vamos a poner todas las herramientas que tenemos en nuestra mano para mejorar la calidad de vida de los vecinos de esta barriada», ha concluido el alcalde.