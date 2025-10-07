HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El alcalde durante su visita este martes a la avenida de la Hispanidad. Jorge Rey

La avenida de la Hispanidad de Cáceres tendrá 24 nuevas farolas para prevenir atropellos

El Ayuntamiento también llevará a cabo mejoras de accesibilidad eliminando las escaleras que unen la vía con el barrio de Llopis Ivorra

R. H.

Cáceres

Martes, 7 de octubre 2025, 12:54

Comenta

La avenida de la Hispanidad de Cáceres, una vía que registra un importante número de atropellos, algunos de ellos con resultado de muerte ... como el del pasado mes de junio, va a contar con 24 nuevas farolas que se instalarán en los postes de las ya existentes pero a menor altura para mejorar la iluminación, tanto de las aceras como de la calzada, y contribuir así a aumentar la seguridad vial de los peatones.

