Imagen de archivo de los juzgados de Cáceres. Hoy

La Audiencia de Cáceres ratifica la condena a un hombre por agresión sexual a su sobrina

La sentencia establece una pena de dos años de prisión, además de una indemnización de 8.000 euros a la víctima, a quien hizo tocamientos y dirigió palabras soeces

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:28

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado la condena de dos años y un día de prisión a un hombre por agredir sexualmente a su sobrina ... durante un trayecto en coche en agosto de 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

