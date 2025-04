Atrio sospecha que el robo de las 45 botellas más valiosas de su bodega ha sido por encargo

Cenaron en su restaurante de dos estrellas Michelin, se alojaron en una de las habitaciones de su lujoso hotel de la cadena Relais &Châteaux y ... se llevaron sin levantar sospechas las 45 botellas de vino más valiosas de su bodega. Ha ocurrido en Atrio, tal y como avanzó ayer a primera hora de la mañana este diario.

Una pareja aún sin identificar ha cometido el que ya ha sido calificado como el robo del siglo en Cáceres. No es para menos. En la madrugada del martes al miércoles un hombre y una mujer que hablaban en inglés se llevaron del establecimiento siete botellas de la bodega Château d'Yquem, que pertenece al grupo Louis Vuitton, y 38 de la bodega Romanée Conti, ambas francesas.

Entre las botellas desaparecidas se encuentra la joya de la corona de la bodega: el Château d'Yquem de 1806, un caldo con 215 años de trayectoria y una curiosa historia detrás. «Es la pérdida que más me duele. Ya estuvo a punto de morir hace dos décadas y la salvamos finalmente con una de las historias más bellas del mundo del vino jamás contadas», aseguró ayer José Polo, copropietario de Atrio junto al chef con estrellas Michelin Toño Pérez.

Esta preciada botella, que adquirió en el año 2000, se rompió por la zona del cuello cuando iba a ser depositada en una caja de madera. Viajaron con ella hasta Burdeos, donde se encuentra la bodega, para que el caldo fuera trasvasado a una nueva botella sin perder sus propiedades. Actualmente, es el vino más caro de la carta de Atrio, donde se ofrece al público por un valor de 350.000 euros.

Los dueños de Atrio, José Polo y Toño Pérez, creen que el robo que se ha perpetrado en el interior de su hotel ha sido por encargo. «Sabían perfectamente lo que se llevaban. El robo ha sido de película. No puedo dar muchos detalles porque está la investigación abierta, pero ha sido tremendamente limpio», ha relatado Polo, que ayer a media mañana atendía a agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Cáceres, cuerpo que se encarga de investigar el robo. El restaurante y el hotel siguen funcionando con normalidad. «Han venido directamente a por dos marcas y a cosas muy especiales. Ha sido un robo de una gran pulcritud», añadió Polo.

Según el relato brindado a este diario por los dueños de Atrio, la mujer y el hombre cenaron el martes por la noche en el restaurante. Tuvieron, incluso, la oportunidad de charlar con ellos. «Eran muy simpáticos, encantadores», revela José Polo, quien detalla además que hablaban en inglés. Tenían aspecto extranjero, del norte de Europa. Tras la cena, subieron al cuarto. Hasta ahí todo normal.

A la una y media de la mañana la pareja llamó a recepción para pedir algo de picar. Esta llamada hizo que el recepcionista abandonara su puesto habitual, desde donde se controlan las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad, para desplazarse a la cocina con el fin de poder ofrecerles algo a sus huéspedes.

Fue entonces cuando uno de los autores aprovechó la maniobra para bajar a la bodega, entrar y sustraer las 45 botellas, que se encontraban expuestas al público. Para ello, tuvo que manipular las cerraduras electrónicas que dan acceso al recinto, que se encuentra en el sótano del hotel.

Unas horas más tarde, a las cinco de la madrugada, la pareja abandonó el establecimiento con normalidad, saliendo por su puerta principal. Llevaban las botellas en dos grandes bolsas. «Lo hicieron con mucha naturalidad», describe Polo. Los movimientos han sido captados por las cámaras del establecimiento y las grabaciones están siendo inspeccionadas por la Policía Nacional.

Los dueños de Atrio se percataron de la desaparición de las botellas el miércoles, a mediodía, cuando el sumiller fue a preparar el servicio, bajó a la bodega y vio que había huecos vacíos. Para entonces, «estas personas estarían ya fuera de España», supusieron Polo y Pérez.

La bodega cuenta con seguro, aunque el aspecto económico no era lo que más preocupaba ayer a Polo. «Me da lo mismo lo que me dé el seguro. Nos han quitado botellas únicas que no se pueden reponer».